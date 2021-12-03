EDİRNE (İHA) - Özel öğrencilerin emeği görücüye çıktı

EDİRNE - Edirne Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında özel öğrencilerin hazırladığı resim ve eli işi sergisi görücüye çıktı.

Edirne'de '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle farkındalık oluşturmak amacıyla kentteki bir alışveriş merkezinde etkinlik düzenlendi. Edirne Valisi Ekrem Canalp'in eşi Ayten Canalp'in katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte özel öğrencilerin birbirinden güzel el emeği göz nuru ürünler görücüye çıktı.

Faika Erkurt Özel Eğitim Okulu Ritim Gurubunun gösterisi ile başlayan etkinlik, kulakların pasını sildi. Ardından Şehit Adnan Tunca Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, vals gösterisi yaptı. Gösterilerin ardından özel eğitim okulları ve özel eğitim sınıfları öğrencilerinin el emeği göz nurundan oluşan serginin açılış kurdelesi Edirne Valisi Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp ve engelli öğrencilerin katılımıyla kesildi.

Bu günün tüm dünyada ve ülkemizde kutlanan etkinliklerle farkındalık günü Dr. Ayten Canalp, dayanışma ile hep birlikte el ele vererek bu engelli bireylerle engelsiz bir yaşamı kurmaya çalıştıklarını aktardı.

Çalışmaları yaparken ortak amacın sosyal hayatın her alanında engelli bireylerin olmasını sağlamaktan geçtiğini belirten Canalp, çocukların aldığı bu donanımlı eğitimi bir sergi ile herkese duyurmak istediklerini ifade etti.

Bir yerde sevgi, dayanışma, empati ve inanç varsa aşılamayacak engel olmadığına değinen Canalp, bir gün herkesin engelli adayı olabileceğinin unutulmaması gerektiğine vurgu yaptı.

Serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Dr. Canalp, engelli bireylerin bir gün değil her gün yanında olduklarını ve destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Engelli bireylerin yaptığı el emeği göz nuru ürünlerin olduğu stantları tek tek dolaşan Dr. Ayten Canalp, öğrenciler tarafından ilgiyle karşılandı ve ürünlerden satın aldı.