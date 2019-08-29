Özel Öğrencilerin Eğitimine Büyükşehirden tam destek

29.08.2019 16:37

Düzenlenen kurslarda otizmli iki çocuğu eğitim gören Saadet Şeranoğlu da, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret ederek, sağlanacak olan destek için teşekkür etti.

Temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal projeleriyle de takdir toplayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, engelli ve özel bireylerin eğitim alması amacıyla açılan kursta, eğitim gören engelli ve özel bireylerin yemek ihtiyacını karşılayacak. Düzenlenen kurslarda otizmli iki çocuğu eğitim gören Saadet Şeranoğlu da, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti. Birçok kamu kurumunun desteğiyle açılan kursun çalışmaları hakkında bilgi veren Saadet Şeranoğlu, "23 yaş üstü eğitim hayatı sona eren engelli ve özel bireylerimizin toplumsal hayata daha etkin katılımı amacıyla açılan kursta 60 evladımız eğitim görüyor. Spor, el sanatları gibi birçok alanda eğitim verilen kurslar sayesinde çocuklarımız günlük yaşama katılıyor. Bu anlamda sizlerin de bizlere vereceği destek için teşekkür ediyoruz" dedi.

"Onların yanındayız"

Engelli ve özel bireylerin her zaman yanında olduklarının altını çizen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, "Temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal projelere büyük önem veriyoruz. Bu anlamda engelli ve özel bireylerimizi mutlu edecek, onlara katkı sağlayacak bu projede bizim de bir katkımız olacak" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Bültenler