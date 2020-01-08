Özel Öğrencilerin eğitimine Büyükşehir'den tam destek

08.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:56

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz ve Manisa Otizm Derneği Başkanı Saadet Şeranoğlu'nu ağırladı. Konuklar, Manisa Büyükşehir Belediyesinin Muradiye Özel Eğitim Merkezi'ne desteklerinden dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere, Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz ve Manisa Otizm Derneği Başkanı Saadet Şeranoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz, Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya'ya Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından yapılan ve çerçevelettirilen el sanatından hediye etti. Manisa Otizm Derneği Başkanı Saadet Şeranoğlu da, Muradiye'de faaliyet gösteren Muradiye Özel Eğitim Merkezi'ne desteklerinden dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere, Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Özel öğrencilerin eğitim aldığı merkeze günlük 60 kişilik sıcak yemek desteğinin devam edeceğini belirten Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde engelli bireylerin eğitim ve sosyal yaşamlarına katkı sağlamak konusunda çalışmaları hassasiyetle sürdürdüklerini söyledi.

Kaynak: Bültenler