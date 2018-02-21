Özel Öğrencilere Özel Oyun

Düzce'de, özel eğitim okullarında eğitim alan öğrencilere kukla tiyatro gösterisi düzenlendi.

Cumhuriyet Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, kukla tiyatro oyunu özel öğrenciler tarafından ilgi ile izlendi. Programda öğrenciler, müzik eşliğinde dans etti.

Mutlulukları gözlerinden okunan özel öğrenciler, oyun sonunda sanatçıları dakikalarca alkışladı.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Koordinatörü Gönül Asuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, gönüllü bir ekip ile özel öğrencilere, özel bir program hazırladıklarını söyledi.

Asuk, gösteri düzenleyen ekibin çok iyi iş çıkardığını ve öğrencilerin çok eğlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İl genelindeki özel eğitim okulları ile irtibat kurarak tüm çocuklarımızı burada bir araya getirdik. Hepsi çok heyecanlıydı, çok güzel eğlendiler. Onlarla biz de eğlendik, inanılmaz bir enerjileri vardı. Onları böyle görmek bizi ve aileleri hem hüzünlendirdi hem de mutlu etti. Bu tür çalışmaları her zaman düzenlemek için bugün karar verdik."

Asuk, özel öğrencileri her zaman destekleyeceklerini ifade ederek, programa katılan öğretmen ve velilere teşekkür etti.