Özel öğrencilere bahar şenliği yapıldı
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Özel öğrencilere bahar şenliği yapıldı

Özel öğrencilere bahar şenliği yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzincan'da, Sümer Özel Eğitim Meslek Okulu 20. geleneksel yılsonu şenliği yapıldı.

Erzincan'da, Sümer Özel Eğitim Meslek Okulu 20. geleneksel yılsonu şenliği yapıldı.

Yapılan yılsonu şenliklerinde 2020-2021 eğitim öğretim yılında mezun olacak öğrencilerin konuşması, kep atma töreni, hatıra fotoğrafları çekimi, 12. sınıfların 11. sınıflara bayrak devri, öğrencilere plaketlerin taktimi ve şenlik oyunları ile devam etti. Sümer Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, yumurta taşıma, halat çekme, çuval yarışmaları ile eğlenceli vakit geçirdiler.

Şenliklere Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'ün yanı sıra Şube Müdürleri Yalçın Türkyılmaz, Abdulvahap Terece, Hasan Güneş, okul müdürleri ve davetliler katıldı. - ERZİNCAN

Özel öğrencilere bahar şenliği yapıldı
Özel öğrencilere bahar şenliği yapıldı
Özel öğrencilere bahar şenliği yapıldı
Özel öğrencilere bahar şenliği yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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