Özel öğrencilerden Vali Gürel'e ziyaret

24.09.2019 13:25

Milas Mehmet Önol Karadeveci Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri daha önce Milas'ta kaymakamlık yapan Karabük Valisi Fuat Gürel'i ziyaret etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı projesi kapsamında Karabük'e gelerek kentin tarihi ve turistik yerlerini gezen öğrenciler, daha sonra Vali Gürel'i ziyaret etti.

Öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Gürel, döndüklerinde ailelerine selamlarını iletmelerini istedi. Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Gürel, ziyaret sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA