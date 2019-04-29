Özel Öğrencilerden Tarihe Yolculuk

Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu özel eğitim öğrencileri "Ailem ve Okulum El Ele Engelsiz Günlere Projesi" kapsamında Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'i gezdi.

Samsun Maarif Hareketi Projesi çerçevesinde, Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından "Ailem ve Okulum El Ele Engelsiz Günlere Projesi" kapsamında GAP Gezisi gerçekleştirildi. Özel eğitim öğrencileri, velileri ve öğretmenlerinin katıldığı gezi programında, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'in tarihi ve turistik yerleri gezildi. Farklı yerleri görmenin mutluluğunu yaşayan öğrenci ve veliler, farklı bir deneyimle Samsun'a döndü.

Gezi hakkında bilgi veren okul müdürü Mustafa Yiğit, özel öğrenciler ve ailelerinin kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, "En çok onların moral ve motivasyona ihtiyacı var. Bu kapsamda farklı etkinlikler yapıyoruz. Onlarının yüzünün gülmesi bizim bütün yorgunluğumuzu alıyor" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA