Özel öğrencilerden özel sergi

Özel öğrencilerden özel sergi Özel öğrencilerin atık malzemelerden yaptıkları eserler büyük ilgi gördü Bitlis'in Tatvan ilçesindeki özel öğrenciler tarafından atık malzemelerden yapılan ürünlerin yer aldığı sergi büyük ilgi gördü.

Özel öğrencilerden özel sergi

Özel öğrencilerin atık malzemelerden yaptıkları eserler büyük ilgi gördü

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki özel öğrenciler tarafından atık malzemelerden yapılan ürünlerin yer aldığı sergi büyük ilgi gördü.

Tatvan Özel Eğitim ve Uygulama Kurumunun 3. kademe öğrencileri tarafından atık malzemelerden üretilen eserlerin yer aldığı sergi, Tatvan Yaşam AVM'nin zemin katında açıldı. Büyük ilgi gören sergiyle ilgili bilgiler veren kurumun müdür yardımcısı Filiz Sözer, amaçlarının engelli öğrencilerin de bir şeyler yapabileceğini göstermek olduğunu söyledi. Sözer, "Onlara engel değil destek olduğumuzda nelerin ortaya çıkacağını gözler önüne sermiş olduk" dedi.

Özel çocukların atık malzemelerden yaptıkları tablolar ve hediyelik eşyalar vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı