Özel öğrencilerden esnaf ziyareti

07.11.2019 16:32 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:32

Havza Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim İş Uygulama Merkezinde eğitim gören öğrenciler, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Merkez öğrencileri, çevreye uyum eğitimi kapsamında rehber ve özel eğitim öğretmenleri eşliğinde esnaf ziyaretinde bulundu, onlarla sohbet etti.

Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, gezinin özel öğrencilerin çevreye uyumunu kolaylaştırmak ve sosyal hayata kazandırmak adına düzenlediğini belirterek, "Bu ziyaretlerimizde öğrencilerimiz iş yerlerini ziyaret ederek diğer insanlar ile diyalog kurma gibi becerilerini geliştiriyor. Öğrencilerimizin gelişimi için yıl içinde birçok farklı projeyi hayata geçireceğiz." dedi.

Kaynak: AA