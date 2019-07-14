Özel öğrencilerden 15 Temmuz şehitlerine klip

KOCAELİ - Kocaeli'de eğitim gören özel öğrenciler, 15 Temmuz darbe girişinin yıldönümünde hazırladıkları klibi şehitlere armağan etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Türk milletinin meydanlara inmesi sonrasında kahramanlık destanına dönüşen 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde Kocaeli'deki özel öğrenciler, şehitler için özel bir klip hazırladı. Başiskele'de bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören özel öğrenciler, hazırladıkları klibi, tüm şehitlere armağan ettiler.

Klipte öğrenciler ellerine aldıkları Türk bayrakları ile ilçede oluşturulan 15 Temmuz Milli İrade Parkına giderek yetkililerden darbe günü yaşananlar hakkında bilgi alıyor. Darbe girişimi ve sonrasının canlandırıldığı parkta gezen özel çocuklar, darbede şehit düşen 249 kişinin adına dikilen hilal şeklindeki servi ağaçları önünde dua ediyor. Klibin bir bölümünde parktaki tankın üzerine Türk bayrağı ile çıkan bir öğrenci, "Cumhurbaşkanımız, başkomutanımız, liderimiz, gururumuz, reisimiz sizi çok seviyoruz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Ömrün, boyun gibi uzun olsun" diyerek sevgisini dile getiriyor.

Kaynak: İHA