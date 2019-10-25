Özel öğrenciler, zeytin ve zeytinyağı müzesini gezdi

25.10.2019 20:15

Nazilli Güzelköy Özel Eğitim İş Uygulama Okulu öğrencileri, Kuşadası ilçesindeki Şifahane ve Oleatrium Zeytin ve Zeytinyağı Tarihi Müzesini gezdi.

Nazilli Güzelköy Özel Eğitim İş Uygulama Okulu'nda eğitim gören 25 öğrenci, 3 veli ve 13 öğretmen, neyzen Kerem Tufan'ın davetlisi olarak Şifahane ve Oleatrium Zeytin ve Zeytinyağı Tarihi Müzesi'ne gitti.

Müzeyi gezen ziyaretçiler burada keyifli saatler yaşadı. Ziyaretin ardından öğrenciler, deniz kenarında vakit geçirdi.

Gazetecilere açıklama yapan Tufan, öğrencilere önem ve değer verdiklerini, onların dünyasına el uzatmak için bu etkinliği yaptıklarını söyledi.

Kaynak: AA