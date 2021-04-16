Özel öğrenciler yeteneklerini yakma resim tekniğiyle gösteriyor
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Özel öğrenciler yeteneklerini yakma resim tekniğiyle gösteriyor

İhlas Haber Ajansı / EMİN FERHAT SEVİLİR - Haberler | Yerel

Özel öğrenciler yeteneklerini yakma resim tekniğiyle gösteriyor Erzincan'da Milli İrade Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri pyrogravure (yakma resim) tekniği ile resimleri sanata dönüştürüyor.

Özel öğrenciler yeteneklerini yakma resim tekniğiyle gösteriyor

ERZİNCAN - Erzincan'da Milli İrade Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri pyrogravure (yakma resim) tekniği ile resimleri sanata dönüştürüyor.

Pyrogravure tekniği, ahşap yüzeylerinin kızgın metal kalemlerle yakılarak çeşitli motiflerle bezenmesi işleminde kullanılan bir dekoratif sanat tekniğidir. Bu tekniği öğretmenlerinin yardımıyla yapan okul öğrencileri ortaya adeta sanat eseri sunuyorlar. Erzincan'da Milli İrade Özel Eğitim Uygulama Okulunda yapılan birçok etkinliğin yanı sıra öğretmenler ve özel öğrenciler tarafından marangoz atölyesinde hazırlanan resimler pyrogravure tekniği ile hem yakılıyor hem de boyanarak görsel güzellik sunuyor.

Milli İrade Özel Eğitim Uygulama Okulu atölye öğretmeni Nusrettin Bezgin yapılan çalışmaları anlattı. Atölye öğretmeni Bezgin, "Burada yaptığımız çalışmalarda çeşitli resimleri öğrencilerimize kavak kontrplak üzerine yakma çalışması yapıyoruz. Öncelikle karbon kağıdımız üzerine çizdiğimiz resmi kontrplak üzerine çiziyoruz. Resmimizi daha sonra yakıyoruz boyaması gereken yerleri de akrilik boya ile boyuyoruz. Burada yaptığımız çalışmalarda birinci amacımız öğrencilerimize el alışkanlığı ve el becerilerini geliştirmek. Bunun yanı sıra resim yapmak, çizgi çizmek, yakma işlemi yapmak, kesim yapmak, törpüleme işlemi gibi bunları yaparak çocuklarımızın el becerilerini geliştiriyoruz." diye konuştu.

Özel öğrenciler yeteneklerini yakma resim tekniğiyle gösteriyor
Özel öğrenciler yeteneklerini yakma resim tekniğiyle gösteriyor
Özel öğrenciler yeteneklerini yakma resim tekniğiyle gösteriyor
Özel öğrenciler yeteneklerini yakma resim tekniğiyle gösteriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİN FERHAT SEVİLİR

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