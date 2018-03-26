Özel Öğrenciler Yaş Pasta Yapmayı Öğrendi

Antalya'da yaşayan engelli öğrenciler, Manavgat Mutfak Sanatları Eğitim Merkezinde önce konser verdi, ardından ailelerine yaş pasta yaptı.

Antalya Aşçılar ve Pastacılar Derneği'nin (APADER) düzenlediği etkinlikte, Antalya Engelsiz Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde başta down sendromlu olmak üzere 30 engelli öğrenci, ailelerine konser verdi.

"Yaşam Ateşi" isimli orkestra kuran engelli öğrenciler, enstrümanlar kullanarak çeşitli parçaları çaldı.

Ardından yaş pasta yapımını uygulamalı olarak öğrenen engelli öğrenciler, otel şeflerinin ve Manavgat Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencileri gözetiminde hazırladıkları pastaları annelerine ikram etti.

APADER Başkanı Mehmet Özen, Antalya Engelsiz Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü ile engelli öğrencilere ve ailelerine mutlu bir gün yaşatmak istediklerini belirterek, "Bu yıl engelli öğrencilerle ikincisini yaptığımız bu etkinliği, muhteşem bir şekilde gerçekleştirdik. Biz onların sadece 21 Mart'ta değil, sürekli hatırlanmasını istiyoruz. Bu çocuklarımızın bir şey başarabilmesi, neler yapabileceğini görmek, bizleri ve ailelerini çok mutlu etti. Bugün de sevgi pastası yaptılar. İnşallah önümüzdeki yılda daha farklı etkinlikler düzenleyeceğiz." dedi.

Antalya Engelsiz Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Tutku Yıldız ise etkinlik için APADER yönetimine teşekkür ederek, "Burada aşçı arkadaşlarla çok güzel bir gönül birliği yaptık. Sadece 21 Mart'ta farkında olmayalım diyoruz. Bu çocuklarımız, 22'sinde 23'ünde de, her zaman var. Bu farkındalığı sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.