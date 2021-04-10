Özel öğrenciler temsili polis oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Özel öğrenciler temsili polis oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Özel öğrenciler temsili polis oldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir grup özel gereksinimli öğrenci polis kıyafeti giyip temsili polis oldu.

Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi
Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir grup özel gereksinimli öğrenci polis kıyafeti giyip temsili polis oldu.

Tavşanlı Kaymakamlığı, Tavşanlı Meliha Girgin Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik ile engelli öğrenciler bir günlüğüne polis oldu. Tavşanlı İlçesi Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Trafik Amirliğine giden Meliha Girgin Rehabilitasyon öğrencileri, öğretmenleri ve Kurum Müdürü Selçuk Oğuz ile polislerin 176. yıl dönümünü çiçek vererek kutladı. İlk olarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden öğrenciler burada mobeseleri incelediler. Daha sonra öğrenciler ile polisler bölge trafik önünde bir araya geldi. İlk olarak araç denetimi yapan polislere eşlik eden öğrenciler daha sonra telsizle polislere anons geçti.

Öğrencilerden Hamza Bahadır, "Güzel bir gün geçirdik. Burada polislerimizin gününü kutladık. Bir günlüğüne polis olduk." dedi.

Rehber Öğretmen Emine Onbaşı, "Öğrencilerimiz için de farklılık oldu. Güzel bir etkinlik olmuş oldu. Polislerimizin yıl dönümünü kutladık." diyerek yetkililere teşekkür etti.

Polis Haftası'nı kutlayan öğrenciler daha sonra hatıra fotoğrafı çekilerek ekip otolarına binerek şehir turu atılıp evlerine bırakıldı. - KÜTAHYA

Özel öğrenciler temsili polis oldu
Özel öğrenciler temsili polis oldu
Özel öğrenciler temsili polis oldu
Özel öğrenciler temsili polis oldu
Özel öğrenciler temsili polis oldu
Özel öğrenciler temsili polis oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mario Draghi Süleyman Soylu Fahrettin Altun Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hazal Kaya Ajda Pekkan Demet Özdemir Murat Yıldırım
Spor Cenk Tosun Gökhan Töre Ümit Öztürk Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Özel öğrenciler temsili polis oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 14:52:25. #1.16#
title