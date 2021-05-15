Özel öğrenciler şeflerle çevrim içi buluştu

İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında şeflerle çevrim içi bir araya geldi.

İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında şeflerle çevrim içi bir araya geldi.

Okuldan yapılan açıklamaya göre, "Ünlü Şefler Özel Şeflerle Buluşuyor" etkinliği yiyecek içecek hizmetleri alanında eğitim veren öğretmenler tarafından gerçekleştirildi.

İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu ve farklı illerde eğitim gören özel öğrenciler, bu etkinliğe çevrim içi katıldı.

Programa, şefler Fehmi Samancı, Serkan Çakır ve Serdal Arıbeyli, konuk olarak katıldı.

Etkinlikte, aşçılık mesleğinin püf noktaları anlatılırken, vantrolog Berra Eşelioğlu'nun Kukla Tarkan Şef karakteri de öğrencileri eğlendirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün