Özel Öğrenciler polis ekipleriyle bir araya geldi
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Özel Öğrenciler polis ekipleriyle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Özel Öğrenciler polis ekipleriyle bir araya geldi

Giresun'da polis ekipleri, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Özel Eğitim Okulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Giresun'da polis ekipleri, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Özel Eğitim Okulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Trafik ve Yunus motorize ekipleri Türk Polis Teşkilatı'nın 176. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla Merkez'e bağlı Güre mahallesindeki Özel Eğitim Okulu öğrencileri ile sosyal içerikli etkinlik gerçekleştirdi.

Özel Eğitim Okulu öğrencileri olan özel çocukların moral ve motivasyonunun yüksek tutulması ve sosyal hayatın içerisinde daha fazla yer almalarının önemine vurgu yapılırken, etkinlik kapsamında çeşitli ikramlarda bulunuldu. Ayrıca şehrin çeşitli noktalarında durdurulan yolcu minibüslerinde öğrenciler tarafından yolculara kolonya ikramı ve maske dağıtımı yapıldı. - GİRESUN

Özel Öğrenciler polis ekipleriyle bir araya geldi
Özel Öğrenciler polis ekipleriyle bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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