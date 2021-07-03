Özel öğrenciler, işlettikleri kafeden elde ettikleri gelirle okullarına sinema salonu kazandırdı
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Özel öğrenciler, işlettikleri kafeden elde ettikleri gelirle okullarına sinema salonu kazandırdı

Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Iğdır'daki özel öğrenciler, farkındalık oluşturmak amacıyla bir günlüğüne işlettikleri kafeden elde ettikleri gelirle, okullarına 15 kişilik sinema salonu yaptırdı.

Iğdır'daki özel öğrenciler, farkındalık oluşturmak amacıyla bir günlüğüne işlettikleri kafeden elde ettikleri gelirle, okullarına 15 kişilik sinema salonu yaptırdı.

Kentteki Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Özel Eğitim İş Uygulama Okulunda öğrenim gören 15 öğrenci, öğretmenlerinin hayata geçirdiği "Empati Kafe Projesi" kapsamında Vali Yolu Caddesi'nde bulunan kafeyi bir günlüğüne işleterek 9 bin lira gelir elde etti.

Fırsat verilmesi halinde engellilerin hayatın her alanında yer alabileceğini göstermek amacıyla uygulanan proje kapsamında öğrencilerin kazandığı parayla, okuldaki bir sınıf sinema salonuna dönüştürüldü.

Rengarenk boyanan ve bazı grafiklerle süslenen salonda "beyaz perde" ile tanışan öğrenciler, büyük mutluluk yaşadı.

"Aileler de çocuklarına fırsat verildiğinde neler yapılabildiğini gördü"

Özel eğitim öğretmeni Anıl Turan, AA muhabirine, öğrenciler için eğlenceli ve farklı çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Öğrencilerin toplumda daha fazla kabul görmesi için hep birlikte güzel programlara imza attıklarını ifade eden Turan, şöyle konuştu:

"Onlara karşı yanlış algıların yıkılması için bir program yapmayı düşündük. Öğretmen arkadaşlarımızla karar verdik. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bir günlüğüne kafe alalım, orada bütün hizmetleri öğrencilerimiz yapsın ve öğrencilerimize fırsat verildiğinde neler yapabildikleri görülsün istedik. Katılım çok yüksek oldu. Gelip orada çocuklarını gören aileler çok mutlu oldu. Onlar da çocuklarına fırsat verildiğinde neler yapılabildiğini gördü."

Öğretmenlerden Mehtap Olgun ise öğrencilerinin neleri başarabileceğini topluma kanıtlamak ve farkındalık yaratmak için böyle bir çalışma başlattıklarını anlattı.

Empati Kafe Projesi'nden iyi gelir elde ettiklerini dile getiren Olgun, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız o sosyal yaşamdan geri kalmamalı. Sinemamız okulumuzda olsun, bizim çocuğumuz da istediğinde kendi filmini izlesin istedik. Oradan gelen gelirle önce cihazları, koltukları temin ettik. Boyamalarını tamamen öğretmen arkadaşlarımızla oluşturduk. Velilerimizden de olumlu tepkiler aldık ve 15 kişilik sinema sınıfı kurduk."

Özel öğrenciler, işlettikleri kafeden elde ettikleri gelirle okullarına sinema salonu kazandırdı
Özel öğrenciler, işlettikleri kafeden elde ettikleri gelirle okullarına sinema salonu kazandırdı
Özel öğrenciler, işlettikleri kafeden elde ettikleri gelirle okullarına sinema salonu kazandırdı
Özel öğrenciler, işlettikleri kafeden elde ettikleri gelirle okullarına sinema salonu kazandırdı
Özel öğrenciler, işlettikleri kafeden elde ettikleri gelirle okullarına sinema salonu kazandırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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