Özel Öğrenciler İçin Bilimsel Oyuncaklar Tasarlandı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde görevli Dr. Öğretim Üyesi Sebahattin Kartal'ın özel öğrenciler için ürettiği oyuncaklar, öğrencilerin görsel zekasını ve el ile göz koordinasyonunun artırılmasını sağlıyor.

Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Sebahattin Kartal, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin görsel zekasını arttırmak ve el beceresini geliştirmek için genellikle ahşaptan antibakteriyel oyuncaklar üretiyor. Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği yarışmada ortaya konulan fikirlerin ardından Kartal ekibiyle birlikte Cumhuriyet Üniversitesi Teknokent'te özel öğrenciler için 25 adet bilimsel oyuncak üretti. Yapılan oyuncaklar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Ankara'da açtığı sergide oldukça beğenildi. Seri üretimi yapılacak olan bilimsel oyuncakların çeşitli ülkelere ihraç edilmesi bekleniyor.

Kartal, "Cumhurbaşkanımızın geçenlerde açmış olduğu sergide buradaki yaptığımız özel eğitim materyalleri biz AR-GE çalışmalarını burada Cumhuriyet Üniversitesinde yaptık ve Milli Eğitim Bakanlığına bunları teslim ettik. Bu fikir Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye genelinde 'Fikirler yarışsın engeller aşılsın' diye bir yarışma yapmıştı. Sonra öğretmenlerimizden bu fikirler alındı. Bu fikirlerin ürüne dönüşmesi gerekiyordu. Ürüne dönüşmesi yönünde de bizden talepte bulundular. Bizde uzman ekibimizle birlikte bu ihtiyaç duyulan materyalleri üniversitemiz Teknokent'te geliştirdik. Yaklaşık 1,5 yıl bir süre oldu" dedi.

Ürettikleri ürünleri Milli Eğitim Bakanlığına teslim ettikleri ve seri üretimi yapılacağı ilerleyen zamanda da ihraç edileceğini söyleyen Kartal, "Biz Teknokent'te yapmış olduğumuz bu çalışmalarda çocukların zorlandıkları konular özellikler Fen ve Matematik alanlarında çok zorlanıyorlardı. Bu zorlukları gördük. Biz bunları daha eğlenceli bir hale nasıl getirebiliriz oyun mantığına nasıl dönüştürebiliriz diye başlamıştık ilk çalışmamız böyle oldu. Derslerini kolaylaştırabilecek oyuncaklar, ders materyalleri ve deney setleri geliştirdik. Özel eğitimle ilgili ülkemizde bu zamana kadar böyle bir çalışma yapılmamıştı ve çok ciddi de eksiklik var. Çok farklı engel grupları da var. Bunlarla ilişkin olarak böyle bir çalışma yapılmasını ihtiyaç olduğu görüldü ve bu yüzden bu çalışmalara başladık. Türkiye'de ilk defa oluyor ve üniversitemizde olması da daha anlamlı bizlerde açıklık olduğunu gördük. Bu zamana kadar ciddi anlamda AR-GE çalışması yapılmamış ve burada yapmış olduğumuz materyallerin etkilerini, çocuklar üzerinde olumlu dönüşlerini görünce bunlar bizi oldukça mutlu etti. Bundan sonrada daha da arttırarak bu çalışmaları devam ettirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

"Özel öğrencilerin sınavlarda etkili olamadığını gördük"

Geniş bir bilim ekipleri olduğunu ifade eden Kartal, "Ankara bakanlıktaki uzman arkadaşlarımız ve üniversitemizdeki özel eğitimde çalışan arkadaşlarımız ekibimizde yer alıyorlar. Sadece uzman arkadaşların olması da yetmiyor. Bilgisayar tasarım ve yazılım durumlarına da bakmak gerekiyor. Yetkin alanında uzman arkadaşlarımızla birlikte kendi atölyelerimizde prototiplerini yaptık. Özellikle görme engelli çocuklar üniversite sınavlarına, ortak sınavlara giriyorlar fakat bunlar dezavantajlı gruplar olduğu için sorularda çok etkili olamadıklarını görüyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımız biraz daha bu gruplar üzerine yoğunlaşacak" şeklinde konuştu.

Ürünlerde kullandıkları tüm malzemelerin ahşap ağırlıklı olmasına dikkat ettiklerini aktaran Kartal, "Kullanılan boyalar su bazlı N71 standartlarında boyaların olmasını tercih ediyoruz. Çünkü çocuklar bu materyallerle temas halinde olduğu için zararlı toksin maddelerle temas etmemeleri gerekiyor. Malzemelerimiz organik malzemelerdir" ifadelerini kullandı.

"Dünyaya açılmak istiyoruz"

Projenin yaygınlaşması ve yerli üretime döndürülmesinin oldukça önemli olduğunu altını çizen Kartal, "Yerli ürün konusunda şuanda ülkemizde çok ciddi çalışmalar var. Hükümetimizde bu konuda ciddi destekler ve teşvikler veriyor. Bizde bunların Türkiye'de de seri üretimlerini yapıp tüm dünyaya açılmak istiyoruz. Biz yöneticilerimizden bu AR-GE'leri rahat yapabilmek için destek bekliyoruz. Bizleri destekledikleri süreci bizler de ihtiyaç olan alanlarda AR-GE çalışmalarını geliştirerek yapmaya hazırız" dedi. - SİVAS