Özel Öğrenciler"İ Hayata Hazırlıyorlar

BİLAL ALTIOK - Burdur Şehit Hakan Aktürk Özel Eğitim Meslek Okulu'nda zihinsel engelli öğrenciler, kurulan atölyelerde verilen eğitimlerle meslek kazandırılarak hayata hazırlanıyor.

Sabahın erken saatlerinde heyecanla adete bir üretim merkezi olan okullarına gelen 41 özel öğrenci, öğretmenleri eşliğinde konaklama ve seyahat işletmeleri, el sanatları ve mobilya atölyelerinde çalışmalara başlıyor.

Atölyelerde otel odası yüzey ve zemin temizliği, yatak tasarımı, ütü yapma, atık gazete, kağıt ve kartonlardan süs eşyası yapma, atık sıra ve masalardan çeşitli mobilya eşyaları üretme gibi konularda eğitilen öğrenciler, hem iş hayatına hazırlanıyor hem de rehabilite oluyor.

Konaklama ve Seyahat İşletmeleri Bölümünü tercih eden öğrenciler, bir otel odası konseptinde hazırlanan atölyelerinde eğitim görmenin yanı sıra otel ve pansiyon işletmelerinde staj yaparak iş hayatının da havasını soluyor.

Özel öğrencilerin atık malzemelerden ürettiği mobilya ve süs eşyaları ise okul idaresi tarafından yıl sonunda açılacak sergide satışa sunulacak.

En temiz ve dürüst şekilde iş teslimi

Şehit Hakan Aktürk Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Emine Akkeyik, AA muhabirine, okuldaki atölyelerde zihinsel engelli öğrencilere meslek edindirmeye yönelik eğitim-öğretim faaliyeti yaptıklarını söyledi.

İyi eğitim alan çocukların çok iyi yerlere gelebileceğine inandıklarını aktaran Akkeyik, toplumun özel çocuklara fırsat vermesi gerektiğini ifade etti.

Toplumda ve iş hayatında dezavantajlı gruplara karşı bir ön yargının bulunduğunu vurgulayan Akkeyik, özel çocukların hayatta ne kadar başarılı olabileceğinin fark edilemediğini dile getirdi.

Ön yargıları yıkmak adına okulda 14 öğretmenle öğrencilerine mesleki yeterlilik kazandırmaya çalıştıklarını ifade eden Akkeyik, şöyle devam etti:

"Bizim çocuklarımız yüzde 50 zihinsel engelli olarak okulumuza geliyor. Dokuzuncu sınıftan itibaren çocuklarımızın genel bilgi ve becerilerine yönelik velilerinin de düşüncelerini alarak onları çeşitli meslek atölyelerine yönlendiriyoruz. Öğrencilerimiz atölyelerde uzman öğretmenler eşliğinde teorik eğitimin yanı sıra uygulama yapma şansı da elde ediyor. Benim çocuklarım çok saf ve temizler. Bilgi, beceri edindikleri alanda yaptıkları işi en temiz ve dürüst şekilde size teslim etmek için ellerinden geleni yapıyorlar."

Zihinsel engelli öğrencilerin çoğu zaman "Sen yapamazsın, başaramazsın, beceremezsin" gibi yaklaşımlarla büyüdüklerini anlatan Akkeyik, onları hayata kazandırmak, işe yarayabildiklerini ve kendi kendilerine hayatın üstesinden gelebildiklerini göstermek için çabaladıklarını söyledi.

Eğitimlerle yaşıtları gibi başarılı oluyorlar

Konaklama ve Seyahat İşletmeleri Bölümü Öğretmeni Mehmet Serdar Albayrak ise öğrencilere okuldan sonra hayatlarında kullanabilecekleri mesleki becerileri kazandırdıklarını dile getirdi.

Öğrencilerinin mezuniyet sonrası konaklama sektöründe rahatlıkla iş bulabileceklerini aktaran Albayrak, "Öğrenim güçlüğü çeken arkadaşlarımıza yüksek standartlarda eğitim veriyoruz. Buradaki eğitimler sonucu onlar da yüksek başarı elde ediyorlar. Eğitim verdiğimiz öğrencilerimizin, çeşitli meslek kollarında yaşıtları gibi başarılı olduklarını gördük." dedi.

Otel işletmecisi Hüseyin Özeren de özel eğitim öğrencilerine işletmesinde staj imkanı sağladığını belirterek, "Bu çocuklar hepimizin çocukları, onlara kapımız her daim açık. Okullarını bittirdikten sonra işletmemizde çalışmak isteyenlere de yardımcı oluruz." ifadelerini kullandı.