Özel öğrenciler, eğitime tedbirli başlıyor Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, korona virüs tedbirleri kapsamında hijyen ve sosyal mesafe kurallarına göre eğitime yeniden başlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, korona virüs tedbirleri kapsamında hijyen ve sosyal mesafe kurallarına göre eğitime yeniden başlıyor.

Korona virüs salgını nedeniyle eğitime ara veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, korona virüs tedbirleri kapsamında hijyen ve sosyal mesafe kurallarına göre eğitime yeniden başlıyor. Temizlik, sosyal mesafe, maske takılması, dezenfektan kullanılması gibi 14 kuralı içeren tüm hazırlıkların yapıldığı merkezde ilk eğitim 4 Ağustos Salı günü yapılacak. Bu kapsamda Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi girişine, öğrenciler için özel görseller asıldı. Eğitimin başlaması ile birlikte merkeze gelen tüm çalışanlar, öğretmenler ve öğrencilerin maske ve hijyen kurallarına uyarak, ateşi ölçülecek.

Dersler sırasında odaların havalandırılması gibi tedbirler alınacak. Öğretmen ile öğrenci arasında en az 1 metrelik sosyal mesafe, 2 öğrenci arasında en az 1,5 metre mesafe olacak şekilde planlamalar yapıldı.Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde, eğitimde kullanılan araç gereçler dahil, öğrenci, kursiyer ve engelli bireylerin merkeze ulaşımlarını sağlayan servis araçlarında ateş ölçümü, maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirler de alındı. Sosyal mesafe kuralı ile ilgili yönlendirme ve işaretlemeler de öğrenciler için yapıldı. Veliler zorunlu haller dışında kuruma girmeyecek. Veliler, çocuklarını bırakıp ve alırken sosyal mesafeye uymaları amacı ile kurum girişinde belirlenen noktalarda bekleyecek.

Öte yandan eğitim talebinde bulunan aileler için özel taahhütname hazırlandı. Öğrencilerin ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı ve ishal şikayeti olması durumunda okula gönderilmeyeceğine dair aileleri bilgilendirdiklerini aktaran yetkililer tarafından, aile içerisinde solunum yolu şikayetleri gelişen veya solunum yolu enfeksiyonu hikayesi ile hastane yatışı yapılan kişi bulunması ya da korona virüs tanısı alan kişi bulunması durumunda öğrenciyi kuruma göndermemeleri gerektiği konusunda bilgilendirilme yapıldığı ve imza alındığı kaydedildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA