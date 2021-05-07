"Özel öğrenciler"den gilaburulu dondurma
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"Özel öğrenciler"den gilaburulu dondurma

'Özel öğrenciler'den gilaburulu dondurma
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, gilaburulu dondurma yaptı.

İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, gilaburulu dondurma yaptı.

Yiyecek-içecek hizmetleri bölümü öğretmeni Hüseyin Bozlak'ın eşliğinde çevrimiçi dondurma yapma etkinliğine katılan özel öğrenciler, hem dondurma yapmayı öğrendi hem eğlenceli vakit geçirdi.

Öğretmen Bozlak'ın hazırladığı malzemeleri evlerinde bir araya getiren öğrenciler, ekran karşısında gilaburulu dondurma yaptı.

Etkinliğe katılan "kukla Tarkan" da çocukların yüzlerini güldürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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