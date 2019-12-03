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Özel öğrenciler Bursa’da ‘Sanata Engel Yok’ dedi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında, "Sanata Engel Yok: En Özel Öğrenciler, Eserler, Etkinlikler" sergisi Bursa'da açıldı.

03.12.2019 14:27 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:27
Özel öğrenciler Bursa’da ‘Sanata Engel Yok’ dedi

'nın 3 Aralık etkinlikleri kapsamında, "Sanata Engel Yok: En Özel Öğrenciler, Eserler, Etkinlikler" sergisi 'da açıldı. Sergide, Turkcell'in Engelsiz Eğitim Programı ile destek verdiği öğrencilerin sanat eserleri de yer alıyor.

Kaynak: Dunya.com

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