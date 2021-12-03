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Özel öğrenciler Albay Aktaş'ı ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Özel öğrenciler Albay Aktaş'ı ziyaret etti

Yeşil Düzce Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri İl Jandarma Komutanı Albay Naci Akkaş'ı makamında ziyaret ettiler.

DÜZCE (İHA) - Yeşil Düzce Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri İl Jandarma Komutanı Albay Naci Akkaş'ı makamında ziyaret ettiler.

Merkezinin Okul Müdürü Dilek Kar ve Müdür Yardımcısı Osman Nuri Anlı'nın organize ettiği etkinlikte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık oluşturuldu. Özel çocuklar ziyaret sonunda asker abilerine asker selamı ile veda ederken Naci Akkaş'ta çocuklara oyuncak hediye etti. - DÜZCE

Özel öğrenciler Albay Aktaş'ı ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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