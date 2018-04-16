Özel Öğrenciler Akranlarıyla Takım Olacak

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan özel eğitime ihtiyaç duyan özel öğrencileri, normal müfredatta eğitim öğrenim gören akranlarıyla takım sporlarında bir araya getirmeyi amaçlayan Hayat Berabere Spor Berabere Projesinin tanıtımı yapıldı.

Hayat Berabere Spor Berabere Projesi'nin tanıtımı için Serdivan ilçesinde bir otelde tanıtım toplantısı düzenlendi.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, toplantıda yaptığı konuşmada, okullarda özel eğitim gerektiren bireylerin olduğunu ve bunların yaşam içinde diğer bireylerle birlikte olduğunu söyledi.

Durmuş, bu bireylere sadece eğitimle değil sosyal kaynaşmaları açısından da yüreklerine dokunabilmek istediklerini dile getirdi.

Öğrencileri sosyal yaşam becerileriyle beraber hayata hazırlamak için böyle bir projeye imza attıklarını ifade eden Durmuş, şunları kaydetti:

"Bu projeyle akranlarıyla bir arada takım oyunu seçilmesinin de sebebi bu. Bizim bu çocuklarımız bazı şeyleri anlatarak değil akranlarıyla vakit geçirdiklerinde öğrenirler. Projede yapılacak müsabakalarda takım oyunlarını daha çok önemsiyoruz. Bu anlamda birlikte hareket edebilmeyi başarmaları gerekiyor. Bu projeyle engelli olan öğrencilerimizin diğer akranlarıyla beraber takım olabilmeyi, hayatı beraber paylaşabilme sorumluluğunu onlara öğretmeyi hedefliyoruz. Hayat birlikte ve beraber paylaşıldığında güzel. "

Durmuş, projenin il ve Türkiye geneline örnek bir çalışma olacağını temenni ettiklerini sözlerine ekledi.

Proje kapsamında özel eğitime ihtiyaç duyan özel öğrenciler ile normal müfredatta eğitim öğrenim gören akranlarından oluşan 16 takım, bir ay sürecek turnuvada salon futbolu maçları yapacak.

Tüm maçların berabere bitmesinin öngörüldüğü turnuva sonunda, tüm takımlara kupa ve madalya verileceği belirtildi.

Turnuvada ilk maçlar 20 Nisan Cuma günü Zübeyde Hanım Ortaokulu Spor Salonu'nda yapılacak.