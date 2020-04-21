Özel öğrenciler 23 Nisan'ı hazırladıkları videoyla kutladı Karaman'da bir ilkokulun özel eğitim sınıfı öğrencileri, hazırladıkları video ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Karaman'da bir ilkokulun özel eğitim sınıfı öğrencileri, hazırladıkları video ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Mareşal Mustafa Kemal İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı Öğretmeni Çilem Yurtbaş, öğrenci ve aileleri ile irtibata geçerek evde hazırladıkları videolar ile hem bayram kutlaması yaptı hem de "Sevgi her yere sığar" mesajı verdi.

Yurtbaş, bayrama özel kıyafetlerini giyen minik öğrencilerin Türk bayraklarıyla hazırladığı görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Kaynak: AA