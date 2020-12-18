Özel öğrenci yurdunu kumarhaneye çevirmişler
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Özel öğrenci yurdunu kumarhaneye çevirmişler

18.12.2020 11:53 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:56
Özel öğrenci yurdunu kumarhaneye çevirmişler

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde oyun salonuna dönüştürülen özel bir öğrenci yurdunda kumar oynayan 53 kişi 166 bin 950 TL para cezasına çarptırıldı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde oyun salonuna dönüştürülen özel bir öğrenci yurdunda kumar oynayan 53 kişi 166 bin 950 TL para cezasına çarptırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Söğütlü mahallesinde bulunan Trabzon Üniversitesi Kampüsü'nün yakınındaki bir öğrenci yurdunun pandemi sürecinde kapalı olması gerekirken çok sayıda kişinin girip çıktığı ihbarını alan polis ekipleri, söz konusu adrese baskın düzenledi. Düzenlenen baskında öğrenci yurdundaki yatakhanelerin oyun salonuna çevrilerek masa ve sandalye konulduğu gözlendi. Öğrenci yurduna kumar oynadıkları tespit edilen 53 kişiye ise 166 bin 950 TL para cezası verilirken, bir ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek de ele geçirildi.

Emniyet yetkilileri "Hem kendimizi hem de sevdiklerimizi tehlikeye atmayalım" diyerek pandemi kurallarına uyulması çağrısında bulundu. - TRABZON

Özel öğrenci yurdunu kumarhaneye çevirmişler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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