(Özel) O eşeğe koruma...
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(Özel) O eşeğe koruma...

(Özel) O eşeğe koruma...
05.05.2020 11:22 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:23

Ankara'da yanındaki yavrusunu köpeklere parçalatılan eşek Bursa'da yeni yuvasına yerleştirildi.

Ankara'da yanındaki yavrusunu köpeklere parçalatılan eşek Bursa'da yeni yuvasına yerleştirildi.

Haymana ilçesinde 24 yaşındaki B.K. isimli şahıs, annesinin yanındaki yavru eşeği çoban köpeklerine parçalatıp bununla da yetinmeyerek, o anları kayda alıp sosyal medyadan paylaşmıştı. Duruma tepki gösteren hayvanseverler polis ve jandarmaya ihbarda bulunmuştu. Yanında yavrusu parçalatılan eşeğe Hayvan Hakları Federasyonu tarafından sahip çıkıldı.

Haytap Bursa İl Temsilciliğine getirilen eşek önce Uludağ Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde tedavi edildi. Sağlık durumu iyi olan eşek, daha sonra yeni yuvasına getirilip yuvada bulunan eşek arkadaşlarının yanına yerleştirildi.

Eşeğin yeni yuvasının artık Bursa olacağını ifade eden Haytap Bursa Temsilcisi Emre Demir, "Sosyal medya sayesinde bu habere ulaştık. Haytap Ankara il temsilicimiz devreye girdi. Yapılan araştırmalar sonucunda annenin yavrusunun vefat ettiğini öğrendik. Biz de anneyi korumamız altına aldık. Önce Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne gittik. Burada gerekli sağlık kontrolleri yapıldı. Bundan sonra ömrünün sonuna kadar burada misafir olacak. Burada arkadaşları var burada mutlu bir yaşam sürecek" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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