(Özel) Normalleşme adımları sonrası kapalı iş merkezlerinde virüs ile mücadele böyle olacak
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(Özel) Normalleşme adımları sonrası kapalı iş merkezlerinde virüs ile mücadele böyle olacak

Dünya geneline yayılarak 10 binlerce insanın ölümüne yol açan yeni tip korona virüs ile mücadelede Türkiye'de bugünden tarihinden itibaren normalleşme adımları uygulanacak.

(Özel) Normalleşme adımları sonrası kapalı iş merkezlerinde virüs ile mücadele böyle olacak
01.06.2020 11:24 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:01

Dünya geneline yayılarak 10 binlerce insanın ölümüne yol açan yeni tip korona virüs ile mücadelede Türkiye'de bugünden tarihinden itibaren normalleşme adımları uygulanacak. Normalleşme adımları kapsamında özellikle iş hayatının yeniden başlayacağı kapalı alanlarda virüs ile mücadelede önemli bir yere sahip olan ultraviyole UVC teknolojisi dikkat çekmeye başladı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünya geneline yayılarak 10 binlerce insanın ölümüne yol açan yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında hayatın birçok alanında kısıtlamalara gidilmişti. Başta alışveriş merkezleri olmak üzere insan kalabalığının yoğun olduğu alanlara giriş ve çıkışlar kapatıldı. Türkiye'de ise yaklaşık 50 gün sonra 11 Mayıs'ta AVM'ler ilk kez kapılarını vatandaşlara açmıştı. AVM'ler başta olmak üzere diğer alanlarda atılan normalleşme adımlarına bugün itibariyle yenileri eklenecek. Uzun zamandır kapalı olan iş merkezleri yeniden çalışanlarına kapılarını açmaya hazırlanıyor. Büyük iş merkezlerinin açılması ile akıllara burada hijyenin nasıl sağlanacağı geldi. Alanında uzman isimler kapalı alanlarda sağlıklı bir hava ortamının Ultraviyole UVC teknoloji ile sağlanabileceği konusunda açıklamalarda bulundu.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Daşdağ, ultraviyole UVC ışınlarının uygulandığı ortamdaki mikroorganizmaları yok edeceğini belirterek, konuyla ilgili şunları söyledi: "Bu gelecekte ülkemiz için alternatif bir model olabilir. Ultraviyole UVC korona virüsler de dahil olmak üzere öldürücü etkisi vardır. Ultraviyole UVC ışınları ile sterilizasyon üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. Kontrollü bir şekilde kullanılabilir. Özellikle kapalı alanlarda bunlara ihtiyacımız olabilir. Kimyasal dezenfeksiyonlara göre daha az risklidir. Bugün camiler, kapalı alanlar ve alışveriş merkezleri başta olmak üzere diğer kapalı alanlarda bu konu ile ilgili AR-GE çalışmaları yapılması gerekir"

"Korona virüs ile mücadelede de kurulup kullanılabilir"

Acıbadem Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tanıl Kocagöz de "Yıllardır bunu hastanelerde yapıyoruz. Verem hastalarının odalarına göze gelmeyecek şekilde ultraviyole lambaları konuluyor. Havaya karışan basiller ultraviyole ile öldürülüyor. Böylece hava sterilize ediliyor. Buradaki sistem bu virüslerin yani virüsün bulunduğu havaların temizlenmesi için de kullanılabilir. Bazı hastanelerin havalandırma sistemlerinde bulunan boruların içerisinde şuanda zaten ultraviyole var. Bu tür uygulamalar alışveriş merkezlerinde de kullanılabilir. İçeriye giren ve çıkan hava karşılaştırıldığı zaman bu daha net görünecektir. Korona virüs ile mücadelede de kurulup kullanılabilir" görüşünü kaydetti.

"Virüslere karşı yüzde 99,7 oranında etkili bir koruma sağlanıyor"

Konuyla ilgili bilgi veren İstanbul'un önde gelen AVM lerinden birinin Genel Müdürü Sevilay Kaya Günlüler, "Korona virüs salgını sonrası da toplum sağlığını koruyacak ilave tedbirleri en üst seviyeye çıkardık. Bunlardan en önemlisi de klima santrallerimiz için Amerika'dan getirttiğimiz UVC yani Uvlight-ultraviole sistemimizdir. Yüzde 100 taze hava ile beslediğimiz iç mekanlarımızın hava kalitesini artırmak ve bu mekanları virüs ile bakterilerden arındırarak havadaki dezenfeksiyonu sağlamak amacı ile klima santrallerimiz içerisinde bir Uvlight-ultraviole sistemimiz bulunmaktadır. Bu sistem sayesinde başta korona virüs olmak üzere, grip, soğuk algınlığı, Sars, Kızamık ve Alman Kızamığı gibi virüslere karşı yüzde 99,7 oranında etkili bir koruma sağlanıyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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