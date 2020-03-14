(Özel) Neşter tutan eller Bitlis'in güzelliklerini fotoğrafladı
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Bitlis, Tatvan, Kulu, Güncel

(Özel) Neşter tutan eller Bitlis'in güzelliklerini fotoğrafladı

Bitlis'in Tatvan Devlet Hastanesi'nde 6 yıldır görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdül Rıdvan Kulu, Bitlis ve ilçelerinde çekmiş olduğu fotoğraflardan oluşan "Hekim Gözüyle" adlı ilk kişisel fotoğraf sergisini açtı.

14.03.2020 09:10 | Son Güncelleme: 14.03.2020 09:11
(Özel) Neşter tutan eller Bitlis'in güzelliklerini fotoğrafladı

Bitlis'in Tatvan Devlet Hastanesi'nde 6 yıldır görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdül Rıdvan Kulu, Bitlis ve ilçelerinde çekmiş olduğu fotoğraflardan oluşan "Hekim Gözüyle" adlı ilk kişisel fotoğraf sergisini açtı.


Tatvan Devlet Hastanesi'nde görev yaptığı süre içerisinde yaptığı başarılı ameliyatlarla birçok hastaya şifa dağıtan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdül Rıdvan Kulu, boş zamanlarında fotoğraf sanatıyla ilgilendi. Kulu, mesaisinden arta kalan zamanlarında ve hafta sonları Bitlis ve ilçelerini gezerek gördüğü güzellikleri objektifine yansıttı. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdül Rıdvan Kulu'nun çektiği doğa, manzara, makro ve yaşam fotoğraflarından oluşan sergi 14 Mart Tıp Haftası nedeniyle çalıştığı hastanede açıldı. Hastanede düzenlenen serginin açılışı Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, İl Sağlık Müdürü Dr. Koray Okur ve Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Erdinç Eren tarafından yapıldı. Sergiyi gezen Bitlis Valisi Oktay Çağatay, güzel fotoğraflarından dolayı Op. Dr. Abdül Rıdvan Kulu'yu tebrik etti. Fotoğrafın anın daha iyi algılanmasına olanak verdiği için akla ve kalbe hitap eden en güçlü görsel kültür olduğunu belirten Vali Oktay Çağatay, fotoğraf sanatçılarının fotoğraf çekerken dünyayı gözleriyle değil, objektifinden yani başka bir açıdan gördüğünü söyledi. Fotoğrafçıların Bitlis ile ilgili çektikleri bu fotoğraflar sayesinde insanların, Bitlis'i başka bir gözle gördüğünü belirten Vali Çağatay, Bitlis'in gerek doğa güzellikleri gerekse tarihi yerleri ile fotoğrafçıların uğrak yeri haline gelmeye başladığını söyledi.


6 yıldır görev yaptığı hastanede bir farkındalık oluşturmak için ilk kişisel fotoğraf sergisini açtığını ifade eden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdül Rıdvan Kulu, "6 yıldır Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nde çalışıyorum. Uzun yıllardır fotoğrafa ilgim vardı. Son birkaç yıldır bunu profesyonel anlamda geliştirmeye karar verdim. Bugünde çektiğim fotoğraflarla devlet hastanesinde 14 Mart Tıp Bayramı'na geldiğimiz bugünlerde bir sosyal etkinlik olarak fotoğraf sergimi düzenledim. Her gün binlerce kişinin girip çıktığı hastaneler gerçekten aslında sosyal bir alandır. Bu alanda sadece hastalıkların, sadece hastaların yada sadece doktorların konuşulması yerine sosyal faaliyetlerinde gerçekleştirebileceğini göstermek istedik. Bunda da amacımıza ulaştık pek çok hastamız sergimizi ziyaret etti. Olumlu geri dönüşler aldık. Hastalarımızı fotoğraflarla karşılamak sanatla karşılamak onların daha çabuk iyileşmelerine sebep olur diye İnşallah umuyoruz" dedi.


Sergiyi gezen vatandaşlardan Ferhan Barlık ise doktor Abdül Rıdvan Kulu'nun tıptaki başarılarını fotoğraflara da yansıttığını söyledi. Barlık, "Böyle bir serginin olduğu duyunca koşa koşa geldim. Daha öncede tanıdığım doktor Rıdvan beyin sağlıktaki başarılarına daha öncede şahit olduğum için böyle bir fotoğraf sergisinin nasıl olacağını çok merak ettim. Geldiğimde gerçek anlamda büyük bir sergi ve insanların yoğun bir katılımıyla karşılaştım. Şaheser fotoğraflarla karşılaştım. Tıptaki başarılarını fotoğraflar çekimlerine de yansıtmış. Bu serginin bir hastanede olması farklı bir anlam ifade ediyor. Bu hastaların buradaki psikolojileri üzerinde onların bu fotoğraflarla karşılaşması durumunda yaşayacakları rahatlığa bende şahit oldum" diye konuştu.


Fotoğraf sergisini gezen Adem Güleş'te, " Bir doktor olarak Bitlis'in fotoğraflarını çekmesi ve bunu sergiye koyması bizim için çok önemli çok kıymetlidir. Fotoğraflarına baktığımız zaman Bitlis'in yazı olsun, kışı olsun, ilk baharı olsun, sonbaharı olsun çok güzel bir şekilde kadrajlamış. Tabi bunları hastalar içinde yapmış. Hastaların bunları görünce biraz daha moral ve motivasyonunun yükseleceğini düşünüyoruz" dedi.


Sergiyi gezen hastalar ve hasta yakınları da fotoğrafları hayranlık ve ilgiyle izleyip inceledi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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