(Özel) Nefes alabilmesi için oksijen cihazına ihtiyacı var

07.11.2019 09:19 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:25

Silivri'de yaşayan yüzde 92 ağır engelli 43 yaşındaki Ramazan Büyük'ün nefes alabilmesi için taşınabilir oksijen cihazına ihtiyacı var. Herhangi bir yerden geliri olmayan Büyük, nefes alabilmek için hayırseverlerden destek bekliyor. Hastalığı nedeniyle Büyük'ü eşi de 3 ay önce terk etti.



8 yıl önce geçirdiği ameliyat sonrası akciğerleri sönen ve yüzde 92 ağır engelli raporu alan 43 yaşındaki Ramazan Büyük, oksijen tüpüne bağlı olarak yaşıyor. Silivri'nin Değirmenköy mahallesinde yaşayan Büyük'ü eşi de hastalığı sebebiyle 3 ay önce terk etti. Anne ve babasıyla aynı evde kalmaya başlayan Büyük'ün vücudunda ameliyat sonrası bir çok hastalık daha oluştu.



"Ben dilenci değilim"



Ameliyat sonrasında birçok hastalığının nüksettiğini belirten Ramazan Büyük, "Şu an yüzde 92 ağır engelli olmama rağmen, bu oksijen cihazını almak istiyorum. Bu cihaz için çalmadığım bir kapı kalmadı. Kullandığım cihaz yetersiz kalıyor. Evde tıkandığımda evdeki cihazımı bağlıyorum. Evde kömür yaktığımızdan dolayı çok sık tıkanıyorum. Hayırseverlere sesleniyorum. Lütfen sesimi duyun, Allah rızası için bana yardım edin. Tükendim artık, yoruldum artık. Almak istediğim cihaz kimi yerde 25 bin lira kimi yerde 16 bin lira, sürekli Yedikule hastanesine gidip geliyorum. Eğer bu cihazı alırsam, çanta gibi boynuma takıp gideceğim. Yolda çok tıkandığımda bu bana oksijen verecek. Ben dilenci değilim. Ben de Türkiye Cumhuriyeti'nin bir evladıyım. Sağlam olsam kimseden bir şey istemem. Zor durumdayım. Yardım istiyorum. Allah rızası için sesimi duyun. Artık yoruldum, yeter. Ben para pul istemiyorum. Bu cihazı alayım başkada bir şey istemiyorum. Beynimdeki damarlar tıkalı olduğu için kendimi ifade etmekte zorlanıyorum. Çok yere başvurdum. Kapılar hep yüzüme kapandı. Ne olur sesimi duyun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA