(Özel) Nafaka borucunu ödeyebilmek için böbreğini satmak istiyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşine olan nafaka borcunu ödeyemediğini ve bu yüzden hapse de girmek istemediğini belirten Ersin Güneş yetkilerden bu soruna çözüm bulmalarını istedi.

Kdz. Ereğli ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Ersin Güneş 2012 yılında bir yakını aracılığı ile tanıştığı N.G. ile yuva kurdu. İstanbul'da bir inşaat firmasında elektrik işlerinde çalışıp asgari ücret kazanan Ersin Güneş, eşinin ayrı bir evde yaşamak istemesi nedeniyle sorunlar yaşamaya başladı. Eşinin bir süre sonra evden ayrılması ve daha sonrada evdeki eşyaları alıp gitmesi üzerine Ersin Güneş 2016 yılında boşanma davası açtı. Yerel mahkemede görülen davada Ersin Güneş eşine nafaka ödemeye mahkum edildi. Kendisinden önce iki ayrı evlilik yapan ve üç çocuğu bulunan eşine ödemek zorunda olduğu nafaka paralarından dolayı büyük sıkıntı yaşadığını anlatan Güneş, biriken nafaka ve avukat ücretini ödemek için ya böbreğini satacak ve intihar edecek duruma geldiğini söyledi. Güneş yaşadığı sıkıntıları şu sözlerle anlattı; "Eşimle ablamın kayınvalidesi vasıtası ile tanıştım. Eşim daha önce 2 kere evlenmiş boşanmış. Ben üçüncü eşiyim. İlk evliliğinden 2 tane çocuğu vardı, ikinci evliliğinden ise bir kız çocuğu vardı. Kız çocuğu ile yanımda duruyorlardı. 3 yıl evli kaldım. Sonra ben gurbette çalışırken eşim benden habersiz evimde ki ziynet eşyaları, annemin iki tane bileziği alıyor yatak odasının kapısını kilitliyor ve evi terk ediyor. Kdz. Ereğli'den otobüsle İstanbul'a gidiyor. Bu arada annesi ve babası 'kızım kayıp' diye polise ihbar veriyor. Poliste eşimi İstanbul Samandıra'da alıyor. Polis aldıktan sonra eşime 1 hafta ulaşamadım. 1 hafta sonra eşim Gebze'de ortaya çıktı. Gebze'den otobüse binip Kdz. Ereğli'de ki annesinin ve babasının evine gidiyor. Bir akşam sonra evimde ki, ziynet eşyalarını ve annemin altınlarını alan eşim annesi, babası ve eşimin köyünün muhtarı ile beraber bizim köye geliyorlar ve evimde ki eşyaları alıyorlar. Ben 2016 yılında boşanma davası açtım. Mahkeme, evimde ki ziynet eşyalarını ve diğer eşyalarını muhtar ile beraber alan eşime nafaka ödememe mahkum etti. Ben 2016 yılından beri nafaka ve nafaka icrası ödüyorum. Gerektiği yerde parasız, işsiz kaldım nafakamı icramı ödeyemedim. Hakkımda yakalanma kararı çıktı, babama kredi çektirip 3 aylık nafakamı öyle ödedim. Ödeyemeseydim ben şu anda cezaevindeydim. Benim tek suçum evlenmek miydi? Ben şu an çok zor durumdayım. Sesimi duyan yok. Ben askeri ücretle çalışan bir işçiyim. Benin 2-3 ay maaş alamadığım günler oluyor. Ben şimdi nafakamı, icramı ödeyemediğim zaman cezaevine gireceğim. Benim suçum günahım ne? 2 aylık nafakamı ödeyemediğim zaman eşim şikayet ediyor beni. Eşim nafakamı ödemedi diye avukata şikayet ediyor. Avukat savcılığa dilekçe yazıyor. Hakkımda yakalama kararı çıkıyor. Ben şimdi ne yapacağım. Ben Kdz. Ereğli adresinde idim. Nafaka ve icra borcumu öğrenmeye gittim, nafaka borcum 170 lira borcum vardı bana şuan çıkan borç 2 bin 221 Türk lirası. Benim bu borcu ödeme gücüm yok. Bu da eşimin avukatının vekaletname ücreti. Beni icraya vermiş. Bayramda evime icra kağıdı gönderdi. Ücrette bin 173 Türk lirası. Yani benim bunları ödeme gücüm yok. Benim tek çarem var. Bu nafaka ve avukat ile vekaletname için ya böbreğimi satıp deyip tamamen kurtulacağım ya da yüksek bir yere çıkıp intihar edip bu olaydan tamamen kurtulacağım. Başka çarem yok bittim tükendim yani. Şu anda devletimizden yardım bekliyorum. Bu nafaka mağdurlarının bir an önce sesinin duyulmasını istiyorum. Nafakasını ödeyemediği için cezaevinde yatan arkadaşlarımız var. Bu kişilerin anne babası ailesi yok mu? İkinci eşleri yok mu? İkinci eşlerde mağdur. Biz hepimiz mağduruz. Nafaka mağdurlarının sesini hiç kimse duymuyor. Bir an önce süresiz nafaka mağdurlarına bir çözüm yolu bulunmasını istiyoruz. Başka dayanacak gücümüz kalmadı. Eşim şu anda annesinin babasının yanında kalıyor ve herhangi bir bakıma ihtiyacı yok."

Güneş, nafaka mağdurlarının sorunlarının ele alınması ve çözüm bulunması için devlet yetkililerinden yardım beklediğini vurguladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA