- (Özel) Müzisyenlere yardım dağıttı, sanatçılara isyan etti- 42 yıllık müzisyen Sedat Tokmak, "Var...
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- (Özel) Müzisyenlere yardım dağıttı, sanatçılara isyan etti- 42 yıllık müzisyen Sedat Tokmak, "Var...

- (Özel) Müzisyenlere yardım dağıttı, sanatçılara isyan etti 42 yıllık müzisyen Sedat Tokmak, "Var olması gerekenler nerede" Zor durumda kalan müzisyenler için harekete geçti 42 yıllık müzisyen Sedat Tokmak, yeni tip korona virüs nedeniyle etkinliklerin yapılmamasından dolayı zor durumda...

11.04.2020 10:05 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:09
- (Özel) Müzisyenlere yardım dağıttı, sanatçılara isyan etti- 42 yıllık müzisyen Sedat Tokmak, 'Var...

- (Özel) Müzisyenlere yardım dağıttı, sanatçılara isyan etti

42 yıllık müzisyen Sedat Tokmak, "Var olması gerekenler nerede"

Zor durumda kalan müzisyenler için harekete geçti

İSTANBUL - 42 yıllık müzisyen Sedat Tokmak, yeni tip korona virüs nedeniyle etkinliklerin yapılmamasından dolayı zor durumda kalan meslektaşlarına yardım kolileri ulaştırıyor. Yıllarca eşlik ettikleri sanatçıların vefasızlığına isyan eden Tokmak, "Türkiye'nin en ünlü, en değerli sanatçılarına eşlik etmiş insanlarız. Var olması gerekenler nerede? Yıllarca biz sizin yanınızda olduk, siz de bizim yanımızda olun" dedi.

Dünyada ve Türkiye'de etkili olan yeni tip korona virüs nedeniyle toplumsal alanlarda birçok önlem alındı, etkinlikler iptal edildi. Birçok sektörde çalışan vatandaşlar ekonomik olarak olumsuz etkilenirken bunlardan bir tanesi de müzisyenler oldu. Korona virüs nedeniyle konserler yapılamazken birçok müzisyen de ekonomik olarak zor durumda kaldı. 42 yıllık müzisyen Sedat Tokmak da meslektaşları için harekete geçti. Yardım kolileri hazırlayan Tokmak, maddi sıkıntı yaşayan müzisyenlere dağıttı. Tokmak, kimi sanatçıların destek verdiğini belirtirken, müzisyenlerin yıllarca eşlik ettiği birçok sanatçının vefasızlığını anlatırken ise sesi titredi. Tokmak, yıllarca enstrümanlarıyla eşlik ettikleri sanatçıların bu günlerde kendilerinin yanında olmasını istedi.

"Yıllarca biz sizin yanınızda olduk, siz de bizim yanımızda olun"

Maddi olarak zor durumda olan meslektaşları için yardım kolileri hazırlayan 42 yıllık müzisyen Sedat Tokmak, "Korona virüs geldi zaten bizler gündelik yaşayan insanlarız. Türkiye'nin en ünlü, en değerli sanatçılarına eşlik etmiş insanlarız. Bizlerin ne bir sosyal sigortası ne bir güvencesi var. Ben bir öncülük yapmak istedim. Ne olur müzisyen kardeşlerinize yardımcı olun. Yardım eden değerli büyüklerime isimlerini söylememi istemediler, başta saygıdeğer Fisun ablama, Muazzez Ersoy Hanımefendi'ye değerli büyüklerime çok teşekkür ediyorum. Yanımızda olan, yanımızda olacak herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Yıllarca eşlik ettiğimiz sanatçılar bizi sigortalı yapsınlar. Hepsini katmıyorum yardımcı olan da var olması gerekenler nerede? iki yüz tane aileye yardımımızı ulaştırdık. Yıllarca biz sizin yanınızda olduk, siz de bizim yanımızda olun" dedi.

"Korona virüs bizi biraz fazla zedeledi"

Uzun süredir iş yapamadığını ifade eden bir müzisyen, "Korona virüs bizi biraz fazla zedeledi, çalışıyoruz sağ olsunlar bize yardım ediyorlar. Bir buçuk aydır çalışmıyorum klarnet alışıyorum" dedi.

- (Özel) Müzisyenlere yardım dağıttı, sanatçılara isyan etti- 42 yıllık müzisyen Sedat Tokmak, 'Var...

Kaynak: İHA

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