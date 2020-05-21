"Özel mülküm" diyerek kavşağı trafiğe kapattı
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"Özel mülküm" diyerek kavşağı trafiğe kapattı

"Özel mülküm" diyerek kavşağı trafiğe kapattı Yolun kendi arazisinden geçtiğini iddia eden müteahhit kavşağı bariyerlerle kapattı Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde İtfaiye Kavşağı olarak bilinen kavşak, özel mülk olduğu gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.

21.05.2020 12:49 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:50

"Özel mülküm" diyerek kavşağı trafiğe kapattı

Yolun kendi arazisinden geçtiğini iddia eden müteahhit kavşağı bariyerlerle kapattı

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde İtfaiye Kavşağı olarak bilinen kavşak, özel mülk olduğu gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.

Olay saat 10.00 sıralarında Rıza Büyükakça caddesinde meydana geldi. Gazipaşa ilçesinde müteahhitlik yapan Yusuf Güven, ilçe merkezi ile onlarca mahalleyi birbirine bağlayan 3 kavşaktan biri olan İtfaiye Kavşağını bariyerlerle kapattı.

İşçilerle birlikte daha önce boya ile çizilen alana gelen ve bariyerlerle yolu kapatan Güven, yaptığı yazılı açıklamada, "Yeni mahalle 392/1 parselde bulunan arazi sınırları içinde kalan yolu üzülerek kapatmak zorunda kaldım. 40 yıldır 392 ada 1 parselde bulunan arazinin imar sorununun çözülmesi için defalarca belediye ile görüşsem de herhangi bir çözüm bulamadım. Kimi zaman "biraz bekle" ve 18 uygulaması yapacağız' ve ya plan revizyonun da çözelim diye 20 yıldır beni oyaladılar. Bu arazi dedemden anneme, annemden bana geçmiştir. Arazi herhangi bir yerden bir yere gelmemiştir, aynı yerinde durmaktadır. Arazi etrafındaki daha önce animasyon merkezi olan arsalara çeşitli zamanlarda çeşitli tadilatlarla inşaatlar yapılmıştır. Kamuoyunda park olarak belirtilen arazinin park ve yeşil alanla hiçbir alakası yoktur. Yalnızca 1980'li yıllarda plana konulan animasyon merkezi ibaresinden dolayı arazi üstünde hiçbir yatırım yapmamaktayım. Çözüm bulamadığım için üzülerek yolu kapatmak zorunda kaldım. Ne zaman somut bir çözüm çevredeki arsalara verilen haklar benim arsama da verilince yol açılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

Yolun kapatılmasının ardından olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güven'i ifadesini almak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

'Özel mülküm' diyerek kavşağı trafiğe kapattı

Kaynak: İHA

Manşet

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