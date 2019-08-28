Özel mülkiyet yasak, maaşlar ortak havuza: Avrupa'nın göbeğinde kapitalizme meydan okuyorlar

28.08.2019 15:15

Avrupa'nın başkenti Brüksel'in tam merkezinde, ıstakoz ve balık restoranlarının bulunduğu turistik sokakların hemen arkasında "La Pudrier toplumu" (La Poudrière) olarak bilinen ve 1958 yılından bu yana zamanla aynı mahallede satın alınan birçok eve yerleşilmesi ile birlikte oluşturulan "köyde" çok özel insanlar yaşıyor.



Brüksel'de sayıları 20'yi bulan grupla akşam yemeğini birlikte yiyoruz. Menüde bahçeden gelen haşlanmış taze patates, fasulye, ev yapımı sucuk ve su var. Birçok Belçikalının, Fransızın, İtalyanın ayrıca Faslı kadınların, Ruandalı erkeklerin bulunduğunu görüyoruz. Euronews.com'da Görüntüle