(Özel) Muhtardan 65 yaş üstü vatandaşlara davullu zurnalı moral Kağıthane'de sokağa çıkma izni verilen 65 yaş üstü vatandaşlara mahalle muhtarı düzenlediği davullu zurnalı programla moral verdi.

Kağıthane'de sokağa çıkma izni verilen 65 yaş üstü vatandaşlara mahalle muhtarı düzenlediği davullu zurnalı programla moral verdi. Sokağa çıkmalarını göbek atarak kutlayan yaşlılar doyasıya eğlendi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlar, bu hafta 12.00-18.00 saatleri arasında getirilen serbestlik ile kendilerini dışarı attı. Hava almak için sokağa çıkan yaşlılar, mahallelerindeki yeşil alanlara akın etti. Kağıthane Talatpaşa Muhtarı Oktay Bayar, sokağı özleyen vatandaşlara davullu zurnalı bir sürpriz yaptı. Dışarı çıktıklarında davul ve zurna ile karşılaşan yaşlılar, uzun bir aranın ardından sonra dışarıya çıkmalarını göbek atarak kutladı. Mahalleli, balkon ve pencerelerden davul ve zurnacıya bahşiş vermeyi de ihmal etmedi. Kimi sepetle bahşişini sarkıtırken, kimi de mandalla bahşişini attı. Muhtarın bu uygulamasından çok memnun olduklarını dile getiren yaşlılar, eğlendiklerini söylediler. Davul zurna eşliğinde Kastamonu yöresine özgü oyunlar oynayan yaşlılar renkli görüntüler oluşturdu.

"Çocuğumuzu, torunlarımızı özledik"

3 aydan beri evde olduğunu söyleyen Fahri Gündüz, "Moral oldu. Ben 71 yaşındayım, sokağa çıkamıyorum. Emekli polis memuruyum. 3 aydan beri evde sıkıldık. Muhtarımızın düşüncesi çok güzel. Teşekkür ederiz. İnşallah bu sıkıntılı günleri en kısa zamanda atlatırız. Çocuğumuzu, torunlarımızı özledik. Devletimiz çok güzel çalışıyor" diye konuştu.

"Moralimizi hep yüksek tutmaya çalışıyoruz"

Evde kaldığı süre içerisinde moralini yüksek tutmaya çalıştığını belirten Mustafa Kargı, "Korona virüste evde sıkılıyorduk. Evde kalıyoruz ama yaşlı ve genç olmak bir şey fark etmiyor. Bu hastalıktan hepimiz kurtulmalıyız. Moralimizi hep yüksek tutmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Kastamonu yöresi oyunları ile eğlendirelim istedik"

Yaşlıların sokağa çıkma izinlerinde eğlendirmek istediğini söyleyen Kağıthane Talatpaşa Muhtarı Oktay Bayar, "2 aylık pandemi sürecinde vatandaşlarımıza Kastamonu yöresi oyunları ile eğlendirelim istedik. Talatpaşa Mahalle Muhtarı olarak böyle bir organizasyon yaptım. Gerekli yerlerden izin aldık. Sosyal mesafeyi koruyarak vatandaşlarımızın yüklerini birazda olsa hafifletmeye çalıştık. Vatandaşlar çok mutlu oldu. İnşallah bu zor süreci atlatacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA