(Özel) Motosiklette seyir halindeyken sürücü değiştirdiler
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Bakırköy, 3. Sayfa

(Özel) Motosiklette seyir halindeyken sürücü değiştirdiler

İSTANBUL (İHA) – Bakırköy sahil yolunda bir motosiklet sürücüsü, arkadaşının isteği üzerine seyir halindeyken arkasında oturan kişiyle yer değiştirdi.

09.03.2020 09:12 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:12
(Özel) Motosiklette seyir halindeyken sürücü değiştirdiler

İSTANBUL (İHA) – Bakırköy sahil yolunda bir motosiklet sürücüsü, arkadaşının isteği üzerine seyir halindeyken arkasında oturan kişiyle yer değiştirdi. Yürekleri ağızlara getiren o anlar kask kamerasına yansıdı.


Bakırköy sahil yolunda iki motosiklet sürücüsü seyretmeye başladı. Bir süre sonra motosikletlilerden biri diğerine arkasındakiyle yer değiştirmesini istedi. Arkadaşının isteğinin kırmayan motosikletli maganda, seyir halindeyken arkasındakiyle yer değiştirdi. Yaptıkları hareketle yürekleri ağza getiren magandalar hem kendi hem de sürücülerinin canını hiçe sayarak trafiği tehlikeye düşürdü. Yaşananları kask kamerasıyla kaydeden diğer motosiklet sürücüsü ise o anları sosyal medyada paylaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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