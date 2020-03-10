(Özel) Motosikletini satmak için buluştuğu kişi test sürüşünde motosikleti çaldı
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Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa

(Özel) Motosikletini satmak için buluştuğu kişi test sürüşünde motosikleti çaldı

Bursa'da bir hırsız, alıcı kılığına girip, denemek için bindiği motosikleti çalarak kaçtı.

10.03.2020 09:52 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:52
(Özel) Motosikletini satmak için buluştuğu kişi test sürüşünde motosikleti çaldı

Bursa'da bir hırsız, alıcı kılığına girip, denemek için bindiği motosikleti çalarak kaçtı. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Olay, Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıdvan İlhan (29), sosyal medya üzerinden alım satım grubuna ilan verdi. İlandan birkaç saat sonra müşteri çıkmasının ardından 16 LNB 87 plakalı motosikleti göstermek için buluştu. Buluşmada motosikleti deneyeceğini söyleyen M.P. (16) motosikletle birkaç tur attıktan sonra motosikleti soğukkanlı bir şekilde yavaşça sürerek, olay yerinden uzaklaştı.


Hayatında ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını dile getiren Rıdvan İlhan, borcunu ödemek için motosikletini satılığa çıkardığını belirtti. İlhan, "Fiyatta anlaştıktan sonra test sürüşü yaptı. Bana 'en son ne olur abi' dedi. Ben de 'en son gördüğün fiyat' dedim. O sırada motosiklet çalışır durumda üstündeydi. Sonra gazına bastı, olay yerinden uzaklaştı. Sosyal hesaptan ve numarasından ulaşmak istedim. Genç bir kişi. Hemen polise bildirmedim ancak ulaşamadığım için son çare polis merkezine gittim" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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