Özel misafirler Yaşayan Şehir Müzesini "engelsiz" gezdi

03.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:06

Bilecik'te yaşayan engelliler, kentte bulunan Yaşayan Şehir Müzesini "Konuşan eller, duyan gözler" projesi ile engelsiz olarak ziyaret etti.

Dünya İşitme Engelliler Günü dolayısıyla "Konuşan eller, duyan gözler" sloganıyla Bilecik Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte, işitme ve görme engelli bireyler içerisinde Osmanlı Dönemi, Yunan İşgali ve Bilecik'in tanıtım bölümlerinin yer aldığı Yaşayan Şehir Müzesi'ni işaret dili eğitmeni Kader Dağlar ve arkeologlarla birlikte gezdi.

Müzede yer alan eserler hakkında bilgi alan engelli bireyler, kendilerine bu fırsatı veren Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı'na teşekkür etti.

Subaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yaşayan Şehir Müzesinin tamamen engelsiz müze olması için çalıştıklarını söyledi.

Özel misafirlerle birlikte onların engellerini hissederek müzeyi gezdiklerini ifade eden Subaşı, şöyle konuştu:

"Müze ile halkla ilişkiler müdürlüklerimiz ve belediye başkanımızla birlikte engelsiz vatandaşlarımızın topluma daha fazla kazandırılması için çalışmalar yapıyoruz. Bugün, engelsiz müze olma yolunda ilk defa özel misafirlerimizle ziyaret ettik. Onlarla birlikte müzeyi gezerek Bilecik'i onlara sinevizyon ve işaret dili görselleri ile anlattık. Engelsiz bir kent ve müze olmak için çalışmalarımız devam edecek."

Subaşı, katılım sağlayan tüm engelli bireylere ve ailelerine teşekkür etti.

Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörü ve Yaşayan Şehir Müzesi Müdürü Mesut Ünver, müzede ilk defa böyle bir çalışma yapıldığını söyledi.

Tüm engellerin kaldırıldığını ve ortak dil ile müzenin ziyaret edildiğini kaydeden Ünver, "Tüm engelli bireylerimizi kazanabileceğimiz engelsiz müze olma yolundaki ilk etkinliğimiz bu. Sadece rampalar ve asansör yaparak onların hayatını kolaylaştıramayız, onları bu hikayenin içerisine dahil ederek gerçek kazanım elde edebiliriz. Önümüzdeki yıl, işitme, görme ve fiziksel engeli olan tüm vatandaşların gezebileceği bir müze olmak için çaba harcayacağız." şeklinde konuştu.

Bugüne kadar bir çok ziyaretçi ağırladıklarını anlatan Ünver, "Bu gezi bizim için de çok özel oldu. Biz de çıkarımlarda bulunduk, umuyorum ki burada çalışan arkadaşlarım da işaret dilini öğrenip engelli ziyaretçilerimize bir şeyler anlatmak isteyecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA