(Özel) Minik kaykaycı profesyonellere taş çıkardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

(Özel) Minik kaykaycı profesyonellere taş çıkardı

Manisa'da 4 yaşındaki kaykay sporcusu, gösterdiği performansla profesyonel sporculara taş çıkardı.

(Özel) Minik kaykaycı profesyonellere taş çıkardı
28.05.2020 12:30 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:34

Manisa'da 4 yaşındaki kaykay sporcusu, gösterdiği performansla profesyonel sporculara taş çıkardı.

Manisa'da henüz 4 yaşında olan Hamza Yılmaz, geçtiğimiz yıl başladığı kaykay sporundaki yetenekleriyle dikkat çekiyor. 1 yıldır aralıksız olarak sürdürdüğü kaykay sporunda kendini geliştiren minik Hamza, gösterdiği performansla da izleyenleri kendine hayran bıraktı. Gelecekte kendisini profesyonel alanlarda göstermek isteyen 4 yaşındaki Hamza Yılmaz, Manisa'da profesyonel bir kaykay pisti yapılmasını istedi. Annesi Rabia Yılmaz ve babası Hasan Yılmaz'ın da destekleriyle sporunu yapan minik Hamza'nın tek korkusu ise insanlara ve hayvanlara çarpmak.

Hamza'nın küçük yaşlarda kaykay sporuna merak sardığını belirten anne Rabia Yılmaz, "Hamza 3 yaşından beri kaykay kullanıyor. Bunu da tesadüfen keşfettik. Manisa Valiliği önünde kaykay kullanan ağabeylerinin kaykayını kullanmaya başladı. Daha sonra bizden kaykay istedi. Hamza'nın bu isteğini kırmadık. Özellikle babasıyla birlikte kendisine destek olduk. Ben hiçbir şekilde bu konularda Hamza'yı sıkmıyorum. 'Hamza dikkat et, düşme' demiyorum. Eğer bunları deseydim Hamza bu seviyelere gelemeyecekti. Hamza şu an ağabeylerinin yaptığı hareketleri çok rahatlıkla yapabiliyor" dedi.

Hamza'nın yeteneklerini geliştirmesinde destek olan Beden Eğitimi Öğretmeni ve Antrenör Selçuk Ürün, "Hamza kardeşimiz babası ve annesi tarafından itinayla yetiştirilmiş bir çocuk. Çok özel ve özel yeteneklere sahip bir çocuk. Hamza gibi kardeşlerimizin elinden tutulum onların Manisa'da çalışma yapacakları alanları olursa, o çocukların olimpiyatlarda, Avrupa şampiyonalarında bizleri temsil edeceklerine inanıyoruz. Hem Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun hem de Manisa Valimizin amatör sporlara verdiği destekleri biliyoruz. Manisa'da da kaykay sporunun yapılabileceği bir park alanı talep ediyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan Manisa'da kaykay pisti yapmasını isteyen minik Hamza, Bakan Kasapoğlu'yla birlikte de kaykay sporunu yapmak istediğini belirterek "Babamın ve annemin sayesinde kaykay sporu yapıyorum. Kaykay kullanmak çok zor. Benim gibi yetenekliler yapar. Mehmet amca ben Manisa'da yaşıyorum. Burada kaykaycılar var, patenciler var. Mehmet amca buraya bir kaykay parkı yap" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor Haber
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi Haber
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor Haber
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti Haber
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı Haber
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı
Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu Haber
Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Son Dakika: İstanbul'da yarın Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu
Son Dakika: İstanbul'da yarın Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu
Boşanma aşamasındaki karısının 'mahrem' fotoğraflarını akrabalarına gönderdi
Boşanma aşamasındaki karısının "mahrem" fotoğraflarını akrabalarına gönderdi
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Son Dakika: NASA'nın 9 yıl sonra düzenleyeceği ilk insanlı uzay seferi 30 Mayıs'a ertelendi
Son Dakika: NASA'nın 9 yıl sonra düzenleyeceği ilk insanlı uzay seferi 30 Mayıs'a ertelendi
Profesör uyardı! Camilerde virüsü yayacak tekbir gibi yüksek sesli konuşmalar alçak tondan yapılmalı
Profesör uyardı! Camilerde virüsü yayacak tekbir gibi yüksek sesli konuşmalar alçak tondan yapılmalı
ABD'deki ırkçılık karşıtı protestolar, şiddet eylemlerine dönüştü
ABD'deki ırkçılık karşıtı protestolar, şiddet eylemlerine dönüştü
'10 milyon liram olsa müziği bırakırım' diyen İrem Derici'ye para yağdı
"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
Fenerbahçe, Orhan Ak'ın kulüpte görev alacağına dair çıkan haberleri yalanladı
Fenerbahçe, Orhan Ak'ın kulüpte görev alacağına dair çıkan haberleri yalanladı
Negredo'nun antrenman sırasında Beşiktaş forması giymesi sosyal medyada gündem oldu
Negredo'nun antrenman sırasında Beşiktaş forması giymesi sosyal medyada gündem oldu
Türkiye'nin konuştuğu Robin Hood, bu kez yarım milyonluk veresiye defterini satın aldı
Türkiye'nin konuştuğu Robin Hood, bu kez yarım milyonluk veresiye defterini satın aldı
Normalde 1 buçuk saat süren Cuma namazı Antalya'da 20 dakikada kılınacak
Normalde 1 buçuk saat süren Cuma namazı Antalya'da 20 dakikada kılınacak
Yapı Kredi uluslararası piyasalardan sağladığı kaynağı 970 milyon dolara yükseltti
Yapı Kredi uluslararası piyasalardan sağladığı kaynağı 970 milyon dolara yükseltti
Devlet Bahçeli, Aysun Kayacı'nın sözlerine atıf yaptı
Devlet Bahçeli, Aysun Kayacı'nın sözlerine atıf yaptı
Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüsten 34 kişi hayatını kaybetti, 1035 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüsten 34 kişi hayatını kaybetti, 1035 yeni vaka tespit edildi
Beşiktaş'ta kalmak isteyen Atiba, yönetimin sunduğu 200 bin euroluk teklife şaşırdı
Beşiktaş'ta kalmak isteyen Atiba, yönetimin sunduğu 200 bin euroluk teklife şaşırdı
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat yasağı masaya yatırılacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat yasağı masaya yatırılacak
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
Kırklareli'nin Karadeniz kıyısında 20 kilometrekarelik alan 'askeri yasak bölge' ilan edildi
Kırklareli'nin Karadeniz kıyısında 20 kilometrekarelik alan "askeri yasak bölge" ilan edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akbağ Yeliz Yeşilmen Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu İlhan Cavcav Michael Jordan Kenan Sofuoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Kadın Beşiktaş Fenerbahçe
Şu an buradasınız: (Özel) Minik kaykaycı profesyonellere taş çıkardı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 12:34:35. #1.14#
title