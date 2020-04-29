(Özel) Mimar Sinan'ın 432 yıllık Tarihi Kılıç Ali Paşa Medresesinin kubbelerini soyudular
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(Özel) Mimar Sinan'ın 432 yıllık Tarihi Kılıç Ali Paşa Medresesinin kubbelerini soyudular

Mimar Sinan tarafından yapımına başlanan ve 1588 yılında tamamlanan 432 yıllık tarihi Kılıç Ali Paşa Medresesinin kubbeleri korona virüs salgınını fırsat bilen hırsızlar tarafından 1 hafta arayla iki kez soyuldu.

(Özel) Mimar Sinan'ın 432 yıllık Tarihi Kılıç Ali Paşa Medresesinin kubbelerini soyudular
29.04.2020 09:52 | Son Güncelleme: 29.04.2020 09:53

Mimar Sinan tarafından yapımına başlanan ve 1588 yılında tamamlanan 432 yıllık tarihi Kılıç Ali Paşa Medresesinin kubbeleri korona virüs salgınını fırsat bilen hırsızlar tarafından 1 hafta arayla iki kez soyuldu. Yaklaşık 1.5 kilogram kurşunu sökerek çalan ve kayıplara karışan hırsızları yakalamak için polis çalışma başlattı. Soyulan kubbeler havadan görüntülenirken, çıplak kalan yerlerin ise naylon örtüyle kapatıldığı görüldü.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 04.15 sıralarında Beyoğlu Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi'ndeki tarihi Kılıç Ali Paşa Medresesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan tarafından yapımına başlanan ve ölümünün ardından 1588 yılında tamamlanan Kılıç Ali Paşa Medresesine gece saatlerinde çek çek arabasıyla kimliği belirsiz şahıslar geldi. Korona virüs salgını nedeniyle iş yerlerinin kapalı olmasını fırsat bilen şahıslar, arka tarafından 432 yıllık tarihi medreseye tırmandı. Şahıslar ardından tarihi kubbelerdeki maddi ve tarihi değeri yüksek olan kurşunları sökmeye başladı. Bir süre kurşunları söken hırsızlar ardından yaklaşık 1.5 kilogram olan parçaları çek çek arabasına yükleyerek kaçtı. Olayın ardından medreseyi kiralayan vakfın müdürü, güvenlik kamerala görüntülerini incelediğinde gece saatlerinde şüpheli bir şahsın medreseye tırmandığını ve kurşunlarını çaldığını tespit etti.

Medresedeki kubbeler defalarca soyulmuş

Vakıf müdürü bunun üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Karaköy Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu. Şikayetin ardından polis vakfın güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Öte yandan tarihi medresedeki kubbelerin yine geçtiğimiz hafta Salı günü de kimliği belirsiz hırsızlar tarafından soyulduğu ve soyan kişilerin yakalandığı ortaya çıktı. Ancak salı günü yaşanan soygundan yaklaşık 1 hafta sonra tekrar kubbelerdeki kurşunların çalındığı belirlendi. Kubbelerdeki kurşunların soyulması nedeniyle açık kalan yerlerin, tarihi yapının zarar görmemesi için naylon örtülerle kapatıldığı görüldü. Soyulan medrese ise drone ile havadan görüntülendi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, medreseyi defalarca soyan hırsızları arıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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