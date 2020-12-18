Özel milli halterci Nazmiye Muratlı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Özel milli halterci Nazmiye Muratlı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

18.12.2020 12:07 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:10
Özel milli halterci Nazmiye Muratlı, AA'nın

Özel milli Halterci Nazmiye Muratlı, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Özel milli Halterci Nazmiye Muratlı, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çalışmalarını Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sürdüren milli sporcu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

"Yaşam" kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" başlıklı fotoğrafı seçen Muratlı, "spor" kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" ve "haber" kategorisinde ise Arif Hüdevardi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" fotoğrafı için oy kullandı.

Milli halterci, fotoğraflar arasından en iyisini seçmekte zorlandığını belirterek, AA'ya çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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