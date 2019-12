(Özel) Mikrofonu görünce hamuru bırakıp muhabirliğe başladı

03.12.2019 09:27 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:33

Balıkesir'in Karesi İlçe Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve eşi Pelin Orkan, Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli çocuklarla birlikte kurabiye ve pizza yaptı. Pizza ve kurabiye yapımında engelli çocuklara yardım eden Dinçer ve Pelin Orkan, elde edilen ürünleri yine onlarla birlikte afiyetle yedi. Düzenlenen etkinlikte kurabiye yapan 10 yaşındaki Umutcan Aslan, "1, 2, 3 kayıt" demeden mikrofona konuşmadı.



Karesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farklı bir etkinliğe imza attı. Engelli çocukların sosyalleşmesini sağlamayı amaçlanan etkinlikte 35 engelli çocuk, İMKB Mesleki ve Teknik Lisesi Gıda Bölümü öğrencileriyle bir araya getirildi. İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Bölümü öğrencileri, engelli çocuklarla birlikte kurabiye ve pizza yaptı. Düzenlenen etkinlikte kurabiye yapan engelli Umutcan Aslan "1, 2, 3 kayıt" demeden mikrofona konuşmadı.



Belediye Başkanı Orkan: "Pizza ve kurabiye yaparken yüzlerindeki mutluluğu gördüm"



Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan düzenlenen etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu hafta bilindiği gibi Dünya Engelliler Günüyle ilgili haftamız başlamış bulunmakta. Biz bunun ilk gününde 'Birlikte Pişirelim, Birlikte Yiyelim' Projesini başlattık. Burada engelli çocuklarımızın pişirmesine tanık olduk ve bunların hazırlanma aşamasına da tanık olduk. Onlar o kadar mutlular ki bir kere ben en baştan beri şunu söylüyorum; bu çocuklarımızı evlerde sıkmayalım, darboğaz etmeyelim. Alalım onları bu tip etkinliklerle, sosyal faaliyetlerle, sportif etkinliklerle onları sosyalleştirelim. Bu etkinlik de buna örneklerden birisiydi. Şu an ailelerle birlikte bulunan bu çocuklarımıza önce hazırlama, akabinde pişirme, sonrasında da yenmesiyle ilgili birlikte yapacağız. Ama çocukları ben gezerken o yüzlerindeki, gözlerindeki neşeyi, o mutluluğu gördüm. İşte bu inanın her şeye bedel. Bizim için en önemli şey o. Çocuklarımız bizim için en önemli değerler, geleceğimiz, her şeyimiz onlar. Biz onlara bu katkıyı sağlamaktan onur duyuyoruz. Bu hafta boyunca da bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Bu çalışmalara ayrıca bu yıl film de ekledik. Biz engelli çocuklarımızla beraber bir film de yaptık. İnşallah tüm izleyiciler bunu beğenir diye düşünüyorum. Biz engellileri unutmadık, lütfen tüm halkımız da unutmasın. Beraber yaşayalım, beraber canlanalım, beraber büyüyelim inşallah" diye konuştu.



Rafet Çelik: "Amacımız onların mutlu olmalarını sağlamaktı"



Karesi Kent Konseyi Engelli Meclisi Üyesi Rafet Çelik de düzenlenen etkinliğin amacıyla ilgili, "Bugün burada Balıkesir'in Karesi ilçesinde yaşayan görme engelli, zihinsel engelli ve bedensel engelli 35 öğrencimiz, bunların yanında İstanbul Menkul Kıymetler Lisesi Yeme-İçme Bölümü'nden 30 öğrencimizle beraber oluşturduğumuz gruplarla kurabiye, pizza yapımını gerçekleştirdik. Burada ilk önce çocuklar hamurlarla kurabiye ve pizzaları yaptılar, daha sonra fırında pişirildi ve pişen pizza ve kurabiyeler hep beraber burada yenildi. Amacımız burada engelli ve engelsiz bireyleri bir araya getirebilmek, onların birlikte ürün sergileyebilmesi, bir ürünü ortaya çıkartıp mutlu olmalarını sağlamaktı. Bunu da yapabildiysek ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.



Emre Çağlar: "Engelli kardeşlerimiz bizler kadar başarılı oldu"



İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Bölümü Öğrencisi Emre Çağlar da böyle bir etkinliğe katıldığı için duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün buraya geleceğimizden haberimiz yoktu, dün gece öğrendik. Kimlerle nasıl bir şey yapacağımızı hiç tahmin etmiyorduk. İlk öğrendiğimizde biraz endişe ettik ama gelen kardeşlerimiz bizim kadar başarılı oldu. Gördüğünüz gibi çok güzel şeyler ortaya çıkardılar. Hepsinin eline, ayağına sağlık" dedi.



10 yaşındaki Umutcan hamuru bırakıp röportaja başladı



Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve eşi Pelin Orkan'ın engelli çocuklarla birlikte pizza ve hamur işleri yaptığı sırada bedensel ve zihinsel engelli 10 yaşındaki Umutcan Aslan kendisini görüntüleyen kamerayı görünce İHA mikrofonunu istedi. Konuşmaları ve hareketleriyle ilgi odağı olmayı başaran engelli Umutcan Aslan hamurla uğraşıp ortaya pizza çıkartmak üzere harekete geçmişken İHA ekibinin mikrofonunu kendisine vermesiyle birlikte röportaj öncesi tıpkı film çekimlerinde olduğu gibi "1, 2, 3 kayıt" denmesini istedi. Umutcan'ın isteğini kırmayan İHA ekibinin "1, 2, 3 kayıt" demesi üzerine Umutcan Aslan ilk röportajını Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve ve eşi Pelin Orkan ile gerçekleştirdi. Minik Umutcan ilk anons ve denemeyi beğenmemesi üzerine birkaç kez daha deneme çekimlerini yenileyerek İHA muhabirlerine zor ve bir o kadar da keyifli haber deneyimi yaşattı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA