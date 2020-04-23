(Özel) Meşrubat aracından para dolu poşetin çalınması güvenlik kamerasında
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Denizli, 3. Sayfa, Haber

(Özel) Meşrubat aracından para dolu poşetin çalınması güvenlik kamerasında

Denizli'de meşrubat dağıtıcılarının markete ürün indirdiği sırada kamyonun şoför kabinine giren bir şahıs, içerisinde yaklaşık 600 TL bulunan poşeti çalarak kaçtı.

23.04.2020 12:12 | Son Güncelleme: 23.04.2020 12:14
(Özel) Meşrubat aracından para dolu poşetin çalınması güvenlik kamerasında

Denizli'de meşrubat dağıtıcılarının markete ürün indirdiği sırada kamyonun şoför kabinine giren bir şahıs, içerisinde yaklaşık 600 TL bulunan poşeti çalarak kaçtı. Güvenlik kameralarının anbean kayıt altına aldığı olayda dağıtıcılar, parayı alarak kaçan şahsı arkasında kovalasa da şüpheliyi yakalayamadılar.

Olay, Sırakapılar Mahallesi Sırakapılar Caddesi üzerinde meydana geldi. Kentte market ve bakkallara meşrubat dağıtan bir firmanın dağıtıcıları ürün bırakmak için kamyonla olayın meydana geldiği caddedeki markete ürün bırakmak için geldi. Güvenlik kameraları tarafından da kayıt altına alınan olayda, dağıtıcıların kamyonun kasasından ürün indirip markete girdiğini gören genç yaşlarda olduğu tahmin edilen şahıs bir süre etrafı kolaçan ettikten sonra kamyonun şoför kabinine yöneldi. Şahıs ardından kapısını açtığı kabine binerek saniyeler içinde içi para dolu olan poşeti alarak kaçtı. Balkonda olan bir vatandaş ise bağırarak dağıtıcıları uyarınca, markette teslim ettikleri ürünün parasını alan dağıtıcılar dışarı çıktı. Bir süre ne olduğunu anlamayan dağıtıcılar ardından içerisinde yaklaşık 600 TL bulunan poşeti alarak kaçan hırsızın peşine düşüp kovalamaya başladı. Dağıtıcıların yaklaşık 2-3 dakika boyunca kovaladığı şüpheli bir şekilde izini kaybettirmeyi başararak kaçtı.

Olayın ardından dağıtıcıların haber vermesi ile olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtları ile görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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