Özel Medıcabıl Hastanesi 'Yalın Hastane' Uygulamasında Öncü

Sağlık hizmeti sunucularına ve "Yalın Yaklaşım"a ilgisi olan herkesin katılabileceği kongrede 6 panel, 2 sözlü bildiri oturumu, 1 yuvarlak masa oturumu, 1 söyleşi, 2 workshop ve Dünya'da yalın sağlığa ilk adımlarını atanlardan 'Lean Hospital' kitabı Editörü Mark Graban'ın video konferansı ile sağlık hizmetinde yalın bakış açısı tartışılacak.

Özel Bursa Medicabil Hastanesi tarafından düzenlenecek etkinlikte, tüm katılımcılarla birlikte alışılagelmiş olan sağlık hizmetine farklı bir pencereden bakılacak. Kongrede, yalın hastane yaratma yolculuğunda katılımcıların, aşmakta ve çözmekte zorluk çektikleri ve bir anlamda Türk sağlık sektörünün hizmeti iyileştirme yolculuğunun kronik problemlerini nasıl çözebileceği konuşulacak.

PROF. DR. BİLGEN, "SAĞLIK HİZMETLERİMİZİ DÜNYAYA TANITIYORUZ"

Kongre öncesi kamuoyunu bilgilendirme üzere basın mensuplarının karşısına geçen Özel Medicabil Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen, "Bazı hastanelerimizde israfları azaltma ve yönetme çalışmaları sürdürülmekte, yani yalın projeler yürütülmekte, ama bu çalışmaların bilimsel bir kimliğe bürünmesi ve gerek ulusal gerekse uluslararası platformlarda bildirilmesi ve yayınlanması gerekmektedir. Böylelikle Türk Sağlık sektörünü dünyaya duyurma fırsatı yaratılacaktır. İsrafların başında önlenebilir tıbbi hatalar gelmekte ve bunların insanlık boyutunda kaybının ne denli büyük olduğu, Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda 250.000 önlenebilir tıbbi hatalara bağlı ölüm ile tarif edilebilir" dedi.

CAN SIKICI OLAYLARIN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Sağlık sektöründeki yeni gelişmelerle ve uygulamalarla ilgili bilgi paylaşımında bulunmayı meslek etiği açısından çok önemsediklerini belirten Prof. Dr. Bilgen, "Can sıkıcı ve can yakıcı bu olayların önlenmesinin yolları bu kongrede tartışılacak ve sonuçları meslektaşlarımızın kazanımları olacaktır" diye konuştu.

Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen, 7.'si bu sene gerçekleştirilecek ve 2 gün sürecek olan Yalın Hastane Kongresi'ne, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Elif Kazancı ve Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan'ın yanı sıra çok sayıda hekim ve sağlık sektörü çalışanının katılacağını dile getirdi.

Etkinlikte konuşan Medicabil Yalın Sağlık Enstitüsü Koordinatörü ve Özel Medicabil Hastanesi Kalite ve Akreditasyon Koordinatörü Prof. Dr. Aysun Yılmazlar da etkinliğin detaylarını kamuoyu ile paylaştı.

Prof. Dr. Yılmazlar, etkinlik kapsamında, "Sağlıkta Akreditasyonun Önemi ve Değeri", "Yalın Sağlığı Nasıl Öğrenelim ve Uygulayalım?, "Hastane İdaresinde Yalın", "Yalın Sağlık ve Teknoloji", "Hasta ve Hastane Bakışı ile Yalın "gibi konuların masaya yatırılacağını sözlerine ekledi.