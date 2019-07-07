(Özel) Maden sahalarından 1 milyon fidan fışkıracak

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından kullanılmayan maden sahaları, 1 milyon fidan, tıbbi ve aromatik bitkilerle yeşillendiriliyor.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Bursa'da Maden Sahaları Rehabilitasyonu Eylem Planı uygulamasını sürdürüyor. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, eski maden sahalarını 1 milyon ağaçla yeşillendirerek orman vasfına dönüştürüyor. 2013 yılından itibaren kullanılmayan maden sahalarındaki ağaçlandırma çalışmaları, bölge halkının da takdirini topluyor. Bugüne kadar Bursa'da 5 bin 711 dekar terk edilmiş maden sahasına dikilen fidanlarla her ne kadar öncelik yeni orman kurmak olsa da yöre halkına ekonomik gelir getirecek ceviz, badem, ıhlamur, defne, tıbbi ve aromatik bitkilere de yer alıyor. En büyük iyileştirme çalışmasını Orhaneli ilçesinde gerçekleştirdiklerini belirten Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, "2013 yılında çalışmalarına başlanan Orhaneli, Gümüşpınar Mahallesi ve Dündar Mahallesi'nde bulunan toplam 5 bin 120 dekar eski maden sahasıdır. Sahaya bugüne kadar 759 bin karaçam, 156 bin yalancı akasya, 10 bin ıhlamur, 8 bin sofora, bin 600 badem, bin 500 ceviz, 33 bin yabani meyve, 40 bin tıbbi ve aromatik bitki fidanı dikildi. Bildiğiniz gibi Bursa bölgemizde özellikle de Orhaneli, Mustafakemalpaşa ve bölge müdürlüğümüzdeki Bilecik ilinde yoğun madencilik faaliyetleri var. Tabii bu madencilik faaliyetlerinin bir kısmı da ormanlık alanda yapılıyor. Ormanlık alanda bu madencilik faaliyetleri sona erdikten sonra bu sahalarda görüntü kirliliği oluşmasın diye ve bu ormanlık alanları yeniden kazanalım diye çalışmalarımıza hemen başlıyoruz" dedi.

Yapılan maden faaliyetlerinin ardından alanın kendi kaderine hiçbir zaman terk edilmediğini belirten Bölge Müdürü Akın, "Maden izinleri verirken, madencilere bu sahaların tekrar rehabilite edilmesi için projede yapıyoruz. Mutlaka yeniden ağaçlandırılma yapılıyor. Orhaneli ilçesindeki çalışmalarımızın haricinde Dağyenice Mahallesi'nde 35 dekarlık pasa sahasına 3 bin defne, 2 bin lavanta, adaçayı, biberiye, bin mavi servi ve 500 fıstık çamı fidanı dikildi. Akçalar taş ocağı olarak kullanılan alana 2 bin 300 fıstık çamı ve aralara aromatik ve tıbbi bitki dikildi. Keles'teki taş kömürü maden sahasına 10 bin akasya dikildi. Harmancık, Mustafakemalpaşa, Bilecik, Altıntaş, Mudanya ve diğer alanlarlar birlikte toplamda 1 milyon 45 bin tane fidan dikildi. Akabinde bu fidanların 15 yıl boyunca bakımını da yapıyoruz. Özellikle aromatik bitkiler olan defne, ıhlamur, kestane, aromatik bitkiler ve arıcılık açısından da akasya ağaçları çok önemli. Bölgemizde bunlar ekonomik önem arz ettiği için özellikle maden sahalarında kullanılmasına özen gösteriyoruz. Her yıl maden faaliyetleri bitiminden sonra maden dairesi ile görüşüp tekrar yapılmayacağı bilgisini aldıktan sonra o yılın ağaçlandırma programına alıyoruz ve çalışmalarımıza başlıyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA