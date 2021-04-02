Özel maden ocağında göçük: 1 ölü
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Özel maden ocağında göçük: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Özel maden ocağında göçük: 1 ölü

Zonguldak'ta özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte 51 yaşındaki maden işçisi Naci Şekerci hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte 51 yaşındaki maden işçisi Naci Şekerci hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay sabaha karşı İnağzı Mahallesindeki özel bir maden ocağında meydana geldi. Kömür üretimi sırasında meydana gelen göçükte 51 yaşındaki maden işçisi Naci Şekerci göçük altında kaldı. Mesai arkadaşları tarafından göçükten kurtarılarak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şekerci'nin bir süre önce emekli olduğu ancak yeniden maden ocağında çalışmaya başladığı öne sürüldü. İşçinin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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