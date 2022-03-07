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Özel maçta karşılaştılar

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Özel maçta karşılaştılar

Eskişehir Altyapı Derneği 2012 doğumlu futbol takımı, hafta sonu Porsuk İlkokulu, Suzan Gürcanlı ilkokulu futbol takımları ile hazırlık maçlarında karşı karşıya geldi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Altyapı Derneği 2012 doğumlu futbol takımı, hafta sonu Porsuk İlkokulu, Suzan Gürcanlı ilkokulu futbol takımları ile hazırlık maçlarında karşı karşıya geldi.

Cumartesi ve pazar günü oynanan maçlar büyük çekişme içinde geçti. Eskişehir Altyapı Derneği'nin antrenörü Orhan Kamacı, Porsuk İlkokulu Antrenörü İbrahim Atalay, Suzan Gürcanlı İlkokulu antrenörü Ümit Çamurdepen, bu tür maçların çocukların eksikliklerini gidermek adına önemli olduğunu belirttiler. - ESKİŞEHİR

Özel maçta karşılaştılar

Özel maçta karşılaştılar

İhlas Haber Ajansı - Spor

Eskişehir, Cumartesi, Futbol, Pazar, Spor, Haberler

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