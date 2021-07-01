Özel liseden öğrencilere çift diploma seçeneği
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Özel liseden öğrencilere çift diploma seçeneği

Özel liseden öğrencilere çift diploma seçeneği
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

2013 yılından bu yana sürdürdüğü AP Programı'na 2021 şubat ayı itibarıyla AP Capstone Diploma Programı'nı da dahil ettiğini duyuran Özel Ege Lisesi, 2021 - 2022 öğretim yılından itibaren öğrencilerine çift diploma seçeneği sunmaya başlayacağını bildirdi.

2013 yılından bu yana sürdürdüğü AP Programı'na 2021 şubat ayı itibarıyla AP Capstone Diploma Programı'nı da dahil ettiğini duyuran Özel Ege Lisesi, 2021 - 2022 öğretim yılından itibaren öğrencilerine çift diploma seçeneği sunmaya başlayacağını bildirdi. AP Capstone Diploma Programı'nı uygulayan 60 ülkede yaklaşık 2000, Türkiye'de ise sadece 3 okulun uyguladığı kaydedildi.

Özel Ege Lisesi Müdürü Aylin Musluoğlu, AP Capstone Diploma Programı'nın üniversite düzeyinde araştırma imkanı sunan, iletişim becerilerini geliştirmeye olanak sağlayan, yenilikçi bir diploma programı olduğunu söyledi. Bu program kapsamında öğrencilerin üniversite düzeyinde 1 yıl sürecek AP Seminar (Seminer) ve AP Research (Araştırma) dersleri aldığını aktaran Musluoğlu, diploma programını tamamlamak için öğrencilerin lise öğrenimi boyunca AP Seminer ve AP Araştırma derslerinin yanı sıra 4 farklı AP dersi sınavından 3 ve üzeri not alması gerektiğini ifade etti.

"SAYGIN ÜNİVERSİTELERE YAPILACAK BAŞVURULARDA AVANTAJ SAĞLIYOR"

Konuya ilişkin açıklama yapan Musluoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bu yenilikçi diploma programı sonunda çift diploma alacak öğrencilerimiz, Harvard, Yale, Stanford, Purdue, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Princeton, Bocconi, McGill University, Oxford, University College London (UCL), Imperial College gibi dünyanın saygın üniversitelerine yapacakları başvurularda diğer öğrencilerden bir adım öne geçerek burslu kabul alma avantajına sahip olabileceklerdir. Öğrencilerimizin lise yaşamları boyunca almış oldukları AP skorları hem yurt dışı hem de yurt içi üniversitelerde muafiyet ve kredi tamamlama için kullanılmaktadır. AP Capstone Diploma Programı öğrencilerimize üniversite eğitimi boyunca gereksinim duyacakları temel akademik becerileri, lise eğitimi süresince kazanma fırsatı sağlamaktadır."

AP derslerinin Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı onayı ile Özel Ege Lisesi haftalık ders çizelgesinde yer aldığına vurgu yapan Musluoğlu, "Özel Ege Lisesi öğrencileri 2013 yılından bu yana AP dersleri skorlarıyla dünyanın saygın üniversitelerinden kabul almışlar ve bu yüksek öğretim kurumlarında skorlarını kredilendirmişlerdir. Okulumuz lisans düzeyinde alınan AP dersleri deneyimini 2021-2022 öğretim yılından itibaren bir diploma programına dönüşmüştür. Özel Ege Lisesi öğrencileri 9.sınıftan itibaren AP programı kapsamında 25 AP dersinden alanlarıyla ilgili olan dersleri alabilir ve 12.sınıfa kadar AP Capstone Diploma Programı'nı tamamlayarak çift diplomaya sahip olabilirler" diye konuştu.

Musluoğlu, Özel Ege Lisesi öğrencilerinin akademik yolculuğuna eşlik edecek yeni diploma programının heyecanını yaşadıklarını, 8 yıldır uyguladıkları AP derslerine AP Capstone Diploma Programı'nı da dahil etmenin ve bu programı uygulayan Ege Bölgesinde ilk, Türkiye'de ise 3. okul olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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