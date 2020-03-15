(Özel) Kuzuların süt ısrarı tebessüm ettirdi
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Çağlayan, Erzincan, Sabah, Güncel

(Özel) Kuzuların süt ısrarı tebessüm ettirdi

Erzincan'da birkaç hafta önce doğan kuzuların başka koyunlardan ısrarla süt içmek istemeleri görenleri tebessüm ettirdi.

15.03.2020 09:08 | Son Güncelleme: 15.03.2020 09:09
(Özel) Kuzuların süt ısrarı tebessüm ettirdi

Erzincan'da birkaç hafta önce doğan kuzuların başka koyunlardan ısrarla süt içmek istemeleri görenleri tebessüm ettirdi.


Çağlayan beldesinde sürüde bulunan 500'e yakın koyundan 400'ü yavrularını dünyaya getirdi. Koyunlar gündüzleri kendilerine açık alanda oluşturulan alanda bulunurken, yavrular ise ağılda bekliyor. Sabah saatlerinde yemleri verilen koyunlar, daha sonra yavrularına kavuşuyor. Koyunlar ikinci kez akşam saatlerinde yavruları ile buluşuyor. Bu durum yavrular büyüyene kadar yaklaşık 2 ay boyunca her gün tekrarlanıyor. Kuzuların anneleriyle buluşma anlarında ise ilginç görüntüler ortaya çıkıyor.


Sürüdeki çoğu koyun yavrularını kokularından bularak emziriyor. İkiz kuzu dünyaya getiren koyunlara ise sahipleri yardımcı oluyor. İkiz kuzuların aç kalmaması için kucağına alarak annelerinin yanına götüren kadına firari kuzular da zaman zaman eşlik ediyor. İkiz kuzular annelerinden süt emerken diğer bazı kuzuların da ısrarla süt emmeye çalışması ilginç görüntüler oluşturuyor.


Çağlayanlı sürü sahibi, zor bir iş yaptıklarını belirterek, "İşimiz hayvancılık, küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyoruz. Sıkıntılarımız çok. Üretimimiz Allah'a çok şükür rızık neyse o, geçimimizi yapıyoruz bununla. Yaylada otlayacaklar, otaracağız. Burada şu an yem veriyoruz, annesini emiyor kuzular. Burada besliyoruz anlayacağınız. Ama yem fiyatları pahalı, çok yüksek" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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