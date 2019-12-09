(Özel) Kuzey Makedonya'da yaralanan Arnavut güvenlik görevlisi ve kızı için Türkiye seferber oldu

09.12.2019 19:53 | Son Güncelleme: 09.12.2019 19:58

Kuzey Makedonya Büyükelçisi Tülin Erkal Kara'nın ikamet ettiği rezidansın güvenliğinden sorumlu Arnavut güvenlik görevlisi ile 20 yaşındaki kızı, geçirdikleri trafik kazasında ağır yaralandı. Aort damarı yırtılan baba için Kuzey Makedonya ve çevresindeki ülkelerde stent bulunamayınca Türkiye'den yardım gecikmedi. Gerekli malzemeler ve doktorlar ambulans uçakla Kuzey Makedonya'ya gönderilecek.



Edinilen bilgiye göre, Kuzey Makedonya'da meydana gelen trafik kazasında Türkiye'nin Kuzey Makedonya Büyükelçisi Tülin Erkal Kara'nın rezidansında koruma görevi yapan 52 yaşındaki Arnavut Gzim Hamiti ile aynı otomobilde bulunan 20 yaşındaki kızı Diellza Hamiti ağır yaralandı. Hurdaya dönen otomobilin içerisinde sıkışan baba ve kızı olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç kesilerek çıkarıldı. Yaralılar daha sonra hastaneye kaldırıldı. O sırada Gostivar şehrinde bir halk buluşmasında bulunan Büyükelçi Kara, haberi alır almaz hastaneye koştu. Hastanede ağır yaralı Gzim Hamiti'nin aort damarının yırtıldığı ve acil ameliyatla stent takılması gerektiği, kızı Diellza'nın ise beyin kanaması geçirdiği, ayak ve bacaklarında kırıkların olduğu belirtildi. Hemen harekete geçen Büyükelçi Kara öncülüğünde Makedonya başta olmak üzere Bulgaristan, Arnavutluk, Kosova ve Belgrat'ta stent aransa da bir türlü bulunamadı. Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile iletişime geçen Kara, durumu anlattı. Bunun üzerine harekete geçen Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Kuzey Makedonya'da ameliyatı gerçekleştirecek bir doktor heyetini ve ameliyatta gerekli malzemeleri temin ederek operasyona hazır hale getirdi.



Büyükelçi Kara, yaptığı açıklamada hastanın ağır risk taşıdığını, bu sebeple ameliyatın Kuzey Makedonya'da yapılacağını, ameliyata girecek olan Türk doktorların yarın sabah Türkiye saati ile 08.00'de ambulans uçakla Kuzey Makedonya'ya geleceğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu operasyonla büyüklüğünü bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Büyükelçi Kara, yaralı güvenlik görevlisinin ailesinin de çok zor durumda olduğunu belirterek, hayırseverlerden yardım ve dua istedi. - BURSA

Kaynak: İHA